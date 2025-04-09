屏東南榮國中全國音樂比賽再展佳績 明年籌辦藝術公演

南榮國中行進管樂奪下全國特優。（記者陳彥廷攝）

2025/04/09 17:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南榮國中全國音樂比賽奪下多項大獎，是屏東甚至國內的老牌勁旅，南榮國中近期在本學年度的全國音樂比賽再次寫下輝煌紀錄，代表屏東縣參賽的團體及個人組，榮獲4項「全國特優」、6項「全國優等」，以及4項個人組「全國優等」的卓越成績。

南榮國中在賽事囊括行進管樂、女聲合唱、口琴合奏、鄉土歌謠（臺灣台語）的「全國特優」是技驚四座，受到評審一致肯定。而室內管樂合奏、國樂合奏、絲竹室內樂合奏、男聲合唱、舞蹈、口琴四重奏則獲得「全國優等」佳績。此外，在個人組方面，揚琴、柳葉琴、口琴等獨奏項目中，共有4位學生也摘下「全國優等」的殊榮，展現南榮學子在音樂演奏上的全面實力。

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其中行進管樂隊還是首度挑戰古典樂，改編德佛札克〈新世界〉交響曲，結合旗舞與圖形走位，榮獲評審最高評價，「曲韻悠揚，和聲飽滿而豐厚，步伐變換掌握精準，整體視覺表現佳！」；口琴團以〈拍手歌〉與〈天空之城協奏幻想曲〉參賽，展現情感與默契，強弱轉折順暢自然，各聲部配合度高，表現可圈可點。

南榮國中說，合唱團在女聲合唱和鄉土歌謠榮獲「雙特優」的殊榮，樂句詮釋細緻，發聲訓練紮實，音色乾淨明朗，音樂處理層次分明，同樣也獲評審高度肯定。

南榮國中藝術總監徐雅玫表示，南榮長期重視學科與才藝的均衡發展，致力於打造支持學生多元發展的學習環境。透過音樂教育啟發學生的藝術潛能，不僅提升表演技巧，更培養自信與團隊合作能力。此次佳績是學生勤奮練習、師長用心指導與家長全力支持共同累積的成果。

南榮國中指出，表示，學校持續投入完善的藝術教學資源，鼓勵學生在兼顧課業之餘發展專長，透過比賽、演出等歷程讓學生累積實戰經驗，走出屬於自己的音樂之路。未來，南榮國中將持續深化藝術教育，預計於明年舉辦年度藝術公演，邀請社會各界共同見證學生們的藝術成果與無限潛力。

南榮國中行進管樂奪下全國特優。（記者陳彥廷攝）

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