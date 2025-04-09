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    屏市臨時使用道路推出線上申請 時間縮短到3天

    臨時使用道路以吊車吊東西最多。（記者葉永騫攝）

    臨時使用道路以吊車吊東西最多。（記者葉永騫攝）

    2025/04/09 16:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市臨時使用道路可以網路線上申請了，不用再到市公所申請，時間也可以從5天的申請時間縮短到3天，至少可以加快2天以上的速度，屏東市公所工務課長李英宗表示，這個措施是方便民眾使用吊車、搬運東西，但不包括管線施工。

    屏東市公所表示，屏東市公所自1日開始推出臨時使用道路線上申請系統，從申請、審查、批核、發證，全程線上辦理，無紙化流程相當方便，不用再跑市公所，申請道路使用不再麻煩。

    工務課長李英宗說，民眾最常申請臨時使用道路的用途有家中動用到吊車要吊東西時，搬家停車等，主要都是臨時性沒有破壞道路的臨時性事務，以往要5天前以公文提出申請，現在只要3天前線上申請即可，做到無紙化及加快核准速度，不過臨時使用道路時一定要注意安全，並依照相關規定進行，如果沒有做好交通相關的安全措施，造成他人受傷及損失，可能遭到警方開單處份，因此一定要注意安全，而道路管線等工程因為有破壞到道路，因此不適用臨時使用道路，必須另外申請。

    屏東市臨時使用道路推出線上申請，加快核准速度。（記者葉永騫攝）

    屏東市臨時使用道路推出線上申請，加快核准速度。（記者葉永騫攝）

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