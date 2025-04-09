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    高雄改裝車夜間吵雜惹民怨！ 警局長：應立法處罰改裝「車行」

    高市議員黃飛鳳質詢改裝車夜間噪音讓地方很困擾，警察局長林炎田建議中央應立法處罰改裝車行。（翻攝官網）

    高市議員黃飛鳳質詢改裝車夜間噪音讓地方很困擾，警察局長林炎田建議中央應立法處罰改裝車行。（翻攝官網）

    2025/04/09 17:04

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃飛鳳今質詢時指出，台29線可能太直太好開，常有改裝車輛夜間奔馳引發噪音，讓地方很困擾，但長期以來總是不了了之；警察局長林炎田答詢時指出，他也對此狀況想了很久，建議中央應該立法處罰改裝「車行」。

    高市議員黃飛鳳、李雅慧、張博洋，近期質詢時陸續提到改裝汽機車夜間噪音問題，黃飛鳳今質詢時述說自身經歷，直言改裝車夜間噪音在台29線大寮、大樹、旗山一帶存在許久，卻一直無法妥善解決。

    她進一步指出，在排氣管認證管理新制上，高雄到檢率約84%、六都倒數第二，顯示還有不少改裝車沒有檢查合格，擔心這期間會不會出現執法空窗期。

    環保局長張瑞琿答詢說明，目前到檢率約98.9%，扣除約600台不合格，目前合格率為91.9%，預計這個月可全數檢測，如果不合格又上路，攔檢到就開罰。

    警察局長林炎田答詢表示，平常就會有夜間攔查，接到檢舉也會查，不會有空窗期，如果車輛有認證、或者登錄認證中但還沒有結果， 原則上不會罰，沒登錄就開罰；他坦言執行噪音車輛取締很困擾，自己也曾思考如何解決，後來想到在高雄只要出現蛇行、危險駕駛等情況，會要求員警吊帶後以公共危險處理，讓當事人走刑事案件，因此順利壓制飆車，會建議中央立法，處罰改裝「車行」。

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