蘇澳黑鮪季碰上關稅風暴 漁會將攜手縣府推促銷

今年全國第一鮪明天（10日）上午將在南方澳第3拍賣魚市場拍賣。（記者江志雄攝）

2025/04/09 16:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳漁民捕獲全國第一鮪後，拉開一年一度黑鮪季，今年不巧遇上美國關稅風暴，國內外股市暴跌，漁界人士擔心買家縮手，影響買氣及價格。蘇澳區漁會總幹事陳春生今天（9日）表示說，將聯手縣府推出多元促銷降低衝擊。

蘇澳籍漁船全昌隆168號，本月6日在釣魚台海域捕獲一尾黑鮪魚，7日凌晨1點半搶先返回南方澳進港報關，之後吊上岸過磅，有216公斤重，被認定活魚上鉤，通過蘇澳區漁會審查委員會鑑定，成為今年蘇澳第一鮪，也是全國第一鮪。漁會訂於明天（10日）上午8點在南方澳第3拍賣魚市場開放承銷人競標。

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今年蘇澳黑鮪季碰上美國總統川普祭出對等關稅大刀，股市大跌哀鴻遍野，不少股民開始縮衣節食，蘇澳漁界人士憂心連帶波及黑鮪魚買氣，全國第一鮪競標價格被視為重要指標。

陳春生說，黑鮪魚屬於高端魚貨，消費力與經濟景氣息息相關，4到6月是產季，蘇澳區漁會將與縣府研擬多元促銷拉抬買氣，至於全國第一鮪競標，採自由市場機制標售，以平常心看待。去年全國第一鮪也是由蘇澳漁民捕獲，重達269公斤，每公斤1萬3100元拍定，以352萬3900元成交。

全國第一鮪上岸後，蘇澳籍漁船7日起3天累計捕獲量已有9尾。南方澳第3拍賣魚市場去年有3895尾黑鮪魚進場拍賣，3個月魚汛期創造6.8億元產值。

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