台鐵觀光列車年吸20萬人次 鳴日號遊程納嘉義、台南

台鐵觀光列車之一鳴日號。（圖由雄獅旅行社提供）

2025/04/09 16:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵推出多款觀光列車，打造軌道觀光經濟，去年吸引約20萬人次搭乘。台鐵公司總經理馮輝昇表示，考慮到南部地區觀光發展需求，鳴日號6月27日至29日，中途會停台南站跟保安站，接下來西部路線也會特別將阿里山及台南地區納入遊程規劃。

台灣的觀光列車，有台鐵的海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、環島之星，以及阿里山林鐵的福森號、栩悅號，去年約創造近20萬人次搭乘。

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交通部部長陳世凱今天率員赴立法院交通委員會專案報告，對於觀光列車的年搭乘人次，陳世凱表示，「今年應該會更好。」

立委林俊憲表示，台南是台灣鐵道的歷史重鎮，台南車站是全國最古老火車站及國定古蹟，保安車站是市定古蹟，後壁、林鳳營車債則是歷史建築，再加上支線、糖鐵，鐵道觀光資源豐富，希望台鐵安排觀光列車停台南。

立委陳冠廷表示，阿里山有林鐵路線，獲得國內外好評，他希望平原也能推動觀光列車，大林、民雄有其地景地貌、歷史文化底蘊，嘉義也有農業文化，可發展多元主題。

馮輝昇說明，鳴日號、鳴日廚房、山嵐號、海風號，每半年就會檢討調整行程，台南周邊有很多文化觀光旅遊資源，會將台南地區納入觀光列車遊程。

馮輝昇表示，鳴日號東、西部路線都有跑，西部路線部分會停台南站及保安站，並把嘉義阿里山及台南地區納入遊程規劃。

觀光署署長周永暉表示，觀光署今年6至8月將舉辦首屆鐵道旅遊節，結合各類軌道推動觀光。

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