彰化首惜廚師競賽來了！比創意拚環保 最高獎金15000元

彰化縣環保局透過料理比賽，推廣善用食材不要浪費的新飲食概念。（圖環保局提供）

2025/04/09 16:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕Netflix韓國廚藝實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》讓非職業等級的參賽者一炮而紅，不是廚師也可做出美味可口的佳餚；為推動「零浪費、低碳飲食」的飲食新概念，彰化縣環保局將舉辦首惜廚師競賽，即日起至5月23日中午12點開放報名，最高獎金15000元，歡迎喜愛動手做料理、會做到惜食理念、對教學展演有興趣的民眾踴躍參賽，發揮創意展現「綠色」廚藝，抱回獎金。

環保局長江培根表示，惜食不僅是減少廚餘，更是一種愛護地球、落實永續的生活態度，透過這次競賽希望改變民眾對剩食與食材利用的觀念，讓簡單的料理也能吃出健康，愛地球就從善用食材做起。

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競賽分「惜食料理食譜組」及「惜食創意教案組」，分初賽與決賽；初審將於6月13日進行書面評選，選出料理組前10名及教案組前3名進入決賽。決賽於7月12日在達德商工學校登場，將由現場烹飪及教學展演，各選出1名優勝者，代表彰化縣出征環境部全國分區決賽及總決賽，爭取最高榮耀。

「惜食料理食譜組」鼓勵參賽者從全食物利用（零廚餘）、格外品料理、低碳排料理等主題發想，限個人報名；「惜食創意教案組」則以主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、惜食材、愛地球、愛分享與愛推廣等不同面向，設計教案主題，歡迎個人或最多3人組隊參賽。

有興趣者，可至環境部「第3屆首惜廚師甄選活動」官方網站報名，點選初賽報名進入彰化縣專區下載簡章，或電洽環保局（04）7115655分機107蔡先生，或競賽小組窗口分機117林小姐。

首惜廚師競賽，讓民眾現場對決烹飪技術，比創意拚環保，簡單料理也能吃出人間美味。（圖環保局提供）

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