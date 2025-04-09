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    花近5年監測復建 中埔嘉141線凍仔腳段8月完工

    嘉義中埔嘉141線凍仔腳路段因豪雨崩塌、路基掏空，嘉義縣政府花近5年整治溪床，並施工復建。（記者王善嬿攝）

    嘉義中埔嘉141線凍仔腳路段因豪雨崩塌、路基掏空，嘉義縣政府花近5年整治溪床，並施工復建。（記者王善嬿攝）

    2025/04/09 16:42

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉凍仔腳嘉141線，2020年9月因豪雨崩塌，嘉義縣政府經中央補助，歷經2年監測、花近5年施工復建，預計今年8月將完工。

    嘉義縣長翁章梁今天上午由建設處長郭良江、中埔鄉長李碧雲、嘉義縣議員莊竣傑等人陪同現勘施工進度。

    翁章梁表示，道路崩塌不僅要修復路面，更應找出致災原因，避免事件重複發生。該路段修復工序完善，獲行政院公共工程委員會肯定，感謝施工團隊在嚴峻條件下加速推進工程，待8月完工，將提供民眾舒適道路而且更安全。

    郭良江今簡報指出，2020年9月豪雨期間，道路未立即崩塌，事後巡檢發現裂縫封路處理，隨後再次降雨導致坍方、邊坡掏空，經爭取中央補助6000萬元施工復建，並花2年時間監測、調查，查出坡腳淘刷、順向坡、地下水浸潤等致災原因。

    郭良江說，經在凍仔腳溪床施作固床工、護岸工程等進行整治，並在道路上、下坡設置擋土牆、基樁、岩栓，以及邊坡種植護坡植生等穩固路基，施工期間，為確保交通不中斷，公所與地主協調在崩塌路段上方開闢臨時便道，去年凱米颱風中埔單日最大降雨量達961毫米，今年元月21日嘉義大埔強震，當時道路基樁工程已完成，未有擴大災害，顯見復建工程成效。

    李碧雲說，該路段因是中埔鄉中崙村、同仁村往返中埔市區及大埔鄉重要聯絡道路，以往逢雨容易坍方，對居民生活、經濟活動影響很大，此次系統性以監測調查致災原因並完善復建，希望完工給鄉親一條安全回家的路。

    嘉141線500公尺路段，正施作復建工程。（記者王善嬿攝）

    嘉141線500公尺路段，正施作復建工程。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（左至右）、中埔鄉長李碧雲、縣議員莊竣傑等人聽取工程簡報。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（左至右）、中埔鄉長李碧雲、縣議員莊竣傑等人聽取工程簡報。（記者王善嬿攝）

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