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    台中海生館拚暑假開幕 議員楊典忠憂跳票：別拖到8月底

    市議員楊典忠擔心海生館暑假末才開幕。（記者蘇金鳳攝）

    市議員楊典忠擔心海生館暑假末才開幕。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/09 16:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民期待15年的台中海洋生態館何時開幕？民進黨市議員楊典忠表示，根據市長施政報告，台中海生館將在暑假開幕，但是所謂的暑假是7月還是8月？小學生跟大學生都不一樣，市民都希望能夠儘早開幕，要求盧秀燕不要拖到8月底才開幕，屆時暑假已經快結束。盧秀燕則表示，海生館經過15年3屆市長任期，當初競選就說完不了工的要完工，但她保證今年暑假期間一定會完工啟用，詳細時間還要「看日子」。

    台中市議會今日進行市長施政報告，市議員楊典忠表示，根據盧秀燕的今天所提的施政報告，內文有表示，台中海生館暑假開幕，而海生館經歷了15年，市府說暑假開幕，指的是哪一天？小學、國中暑假是7月1日開始，台中的大學生6月23日就放暑假了，質疑盧秀燕質是否要拖到8月底，才要開幕？

    楊典忠並表示，施政報告載明「海生館會帶動區域觀光發展，整合海線觀光遊憩及產業資源」，他昨天到現場會勘，發現海生館周邊觀光環境相當嚴峻，海生館通往梧棲漁港的道路竟然用紐澤西護欄擋住，遊客車輛不能互通，令人懷疑這是市府促進觀光的方式嗎？

    此外，館前道路從2月14日通車至今尚未命名，觀光客難道是要用「Google座標導航」來找海生館嗎？可見市府各局處的橫向聯繫與效率。

    楊典忠指出，面對周邊嚴峻的觀光環境，他要求市府各局處協助台中海生館開幕工作，讓沉寂已久海線藍帶觀光重新復甦。

    海生館預計今年暑假開幕。（記者蘇金鳳攝）

    海生館預計今年暑假開幕。（記者蘇金鳳攝）

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