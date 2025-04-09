老舊家電易使弱勢陷能源貧窮 台大風險中心籲設氣候社會衝擊基金

台大風險中心今（9）日發布「台灣能源公平調查」指出，社經弱勢家庭因普遍使用二手或老舊家電，導致電費支出高，易陷入「能源貧窮」。 （記者陳嘉怡攝）

2025/04/09 16:29

〔記者陳嘉怡／台北報導〕二手老舊家電可能讓社經弱勢家庭陷入能源貧窮。台大風險中心今（9）日發布「台灣能源公平調查」指出，社經弱勢家庭因收入有限，普遍使用二手或老舊家電，導致電費支出高；尤其在淨零排放、美國關稅新政策影響下，弱勢家戶更容易受到經濟衝擊，建議政府設立「氣候社會衝擊基金」降低衝擊風險。

台大風險社會與政策研究中心、台灣世界展望會、台灣發展研究學會共同進行「台灣能源公平調查」，調查對象為展望會服務的非原住民經濟弱勢家庭，共約1萬5千戶作為抽樣母體，抽樣844戶受服務家戶。此調查的水、電、瓦斯費用由家戶依照繳費單據內容填寫。

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此調查結果顯示，高達56.9%的受訪者能源支出占工作收入比例超過10%，更有30.49%受訪者的能源支出占工作收入比重超過20%。在能源效率方面，使用二手老舊冷氣的家戶，夏季電費支出普遍較高，電費1999元以下者僅占18.34%，遠低於使用一般冷氣的30.89%；而使用二手且老舊冷氣電費支出超過6000元者，則高達31.36%。

台大風險中心主任周桂田指出，一個家庭在能源開支上超過家戶總收入的10%，就是能源貧窮。根據此調查社會經濟弱勢家庭陷入能源貧窮結構，主因包括收入有限、租屋比例高、夏季電價壓力大，以及普遍使用二手或老舊家電，導致能源效率低與支出高。雖然多數家戶知道老舊家電較耗能，但在收入有限上仍偏向繼續使用，且即使知道政府有節能家電補助，也有22%的家戶因無力負擔自費額而無法更換設備，另有22%不知道節能補助政策內容，顯示經濟部能源補助宣導仍需加強。

台大社工系教授陳毓文表示，傳統上，社工會向社會大眾募集二手家電幫助弱勢家庭，初衷雖是善意，但二手家電常因較耗能，導致需承擔更高的電費開銷，希望能改變社工訓練與募捐思維，從長遠生活品質角度出發，募集耗能較低、對使用者更友善的資源的新家電，也呼籲改變社會對「弱勢就應該用二手的」的刻板印象。

周桂田表示，美國政府新關稅政策可能引發全球經濟衰退、產業市場變動，以及淨零轉型對高碳排產業影響，都會加劇社會經濟弱勢家庭的經濟衝擊，建議政府依循淨零公正轉型，就去年超徵5238億稅收部分成立「氣候社會衝擊基金」以因應各項變局。另也建議政府進一步調查全國中低收入戶與社會經濟弱勢者，分析家戶收入、租金與能源支出，以辨識能源脆弱群體，作為擬定能源公平分配相關政策的依據。

台灣能源公平調查顯示，電費支出超過6000元的家戶，高達31.36%是使用二手且老舊冷氣。（擷取自台灣能源公平調查簡報）

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