打造新地標！彰化鹿港轉運站動工 預計明年底啟用

鹿港轉運站BOT案舉行動土典禮。（記者劉曉欣攝）

2025/04/09 16:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港轉運站今天舉行動土典禮，縣長王惠美表示，客運轉運站將於2026年底啟用，全縣第一個5星級酒店將於2028年完工，將提供115個房間，不只是打造鹿港新地標，也將讓鹿港觀光走上國際舞台。

王惠美指出，她從當鹿港鎮長的時候，就想要把遊客留在鹿港，想要蓋1間5星級飯店，這個願望終於在她當縣長實現了。因為找到將近1公頃的土地，透過在地企業帝寶車燈執行長、上京成公司董事長許叙銘號召下，金可集團董事長蔡國洲加入，並找來許多鹿港在地企業投資超過12.5億元，終於承擔起這次的BOT案。

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王惠美強調，雖然這次工程讓鄉親等了稍微久一點，但這是因為「要做就要做最好的」，未來這將是鹿港新地標，也是鹿港觀光走向國際化的開始。

許叙銘指出，工程都是按照計畫進行，最重要的就是要追求最好，他身為鹿港子弟，要為鹿港盡一份心力，也會說到做到，希望所有鹿港人一起來監工，讓轉運站與5星級酒店為鹿港帶來全新的風貌，也成為鹿港的驕傲。

蔡國洲指出，設計打造轉運站與5星級酒店都是一流的團隊，與在地企夜一起共同完成所有鹿港人多年來的願望，重新找回鹿港的二鹿風華。

鹿港轉運站基地位於鹿港鎮建國路，佔地將近3000坪，鄰近生態公園、鹿港體育場、鹿江中小學，距離最近的景點為鹿港老街與鹿港天后宮，將興建客運轉運站與鹿港英迪格酒店。

在客運轉運站工程部分，規劃有售票區、候車大廳與連鎖便利商店，提供6席大客車服務月台，將整合2條市區客運、10條公路客運，以及1條國道客運，預計2026年底啟用。

鹿港英迪格酒店工程部分，將興建地下1樓、地上10樓建物，外觀以紅磚搭配「千帆入港」的建築語彙為設計元素，將提供115間客房、室內溫水游泳池、咖啡廳、宴會廳、酒吧與健身中心等設施，預計2028年完工。

鹿港轉運站BOT案在2022年10月由帝寶工業、星享道酒店組成團隊得標，並取得55年的興建營運權，2023年7月以超過12億與縣府簽訂投資契約，並完成用地點交。2024年9月由上京成公司與洲際酒店集團簽約合作成立鹿港英迪格酒店，由多次摘下國際大獎的建築師彭文苑設計，燈光規劃由台北101大樓立面燈光及上海外灘景觀燈光推手十聿照明擔綱，由知名光雕家賴雨農擔任總監。

鹿港轉運站BOT案將興建2棟主體建築物，1棟是「鹿港英迪格酒店」，另1棟是客運轉運車站。（彰化縣政府提供）

鹿港轉運站BOT案舉行動土典禮，上京成公司董事長許叙銘（圖左）與彰化縣長王惠美祈祝工程順利。（記者劉曉欣攝）

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