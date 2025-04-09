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    宿舍老舊、床位不足 台藝大新宿舍動土

    國立台灣藝術大學現有宿舍老舊、床位不足，只能滿足半數住宿申請，今（9）日校方舉行學生宿舍興建工程動土典禮。（圖由台藝大提供）

    國立台灣藝術大學現有宿舍老舊、床位不足，只能滿足半數住宿申請，今（9）日校方舉行學生宿舍興建工程動土典禮。（圖由台藝大提供）

    2025/04/09 16:25

    〔記者黃子暘／新北報導〕國立台灣藝術大學現有宿舍老舊、床位不足，只能滿足半數住宿申請，今（9）日校方舉行學生宿舍興建工程動土典禮，包含停車空間的多功能新宿舍將提供630個床位。校長鐘世凱表示，學生宿舍興建計畫為學校整體發展重要一環，預計2027年完工，未來將提供完善住宿設施，營造更舒適的學習與生活環境。

    鐘世凱指出，台藝大現有宿舍老舊且供不應求，這次新建宿舍將配備現代化設施，包含舒適居住空間、完善公共設施及綠化環境，整棟建築規劃為地上10層樓，地下2層樓的建物，1樓是無障礙宿舍，2樓為多功能空間，第3層到10層則規劃為男女分層混合宿舍。

    此外，立委葉元之、蘇巧慧也前往動土典禮祝賀。葉元之表示，學生在更舒適、更完善的環境中生活與學習，就能激發出更豐沛的創作能量，讓台灣的文化藝術持續發光發熱。蘇巧慧說，學生宿舍不只是住宿空間，更是孕育創意、交流想法、交織夢想的重要基地，未來，這座宿舍將成為許多藝術青年安心學習、安心生活的避風港。

    台藝大指出，校方將持續關注施工品質與進度，確保如期於2027年完工，讓學生早日入住，共同見證台藝大校園發展的里程碑。

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