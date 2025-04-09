嘉市都市縫合第一步 「小小北」優先都更

嘉市展開都市縫合，今天舉行「小小北都更駐點工作站」啟用揭牌儀式。（記者丁偉杰攝）

2025/04/09 16:20

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市因應鐵路高架化工程，展開縫合都市空間，規劃「嘉義大車站計畫」周邊整體發展，針對「小小北」（小澎湖、小副瀨及北港車頭）優先評估推動都市更新，今天舉行「小小北都更駐點工作站」啟用揭牌儀式。市長黃敏惠說，作為嘉市第一處都更駐點工作站，此據點成立不僅是嘉義大車站計畫重要里程碑，更是翻轉小小北區域的全新開始。

小小北都更駐點工作站位於嘉市先期交通轉運中心一樓，今天邀請嘉義高商師生及博愛社大等在地文史工作學者進行分享，學子透過探訪，了解在地歷史與文化，將年輕世代的創意與活力揮灑於藝術作品，展現後站地區不同層次的歷史。

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黃敏惠說，小小北原是當地舊地名，名稱親切富人情味，未來工作站將成為市民了解都更、分享意見的重要平台，更是一段承載人文記憶與社區情感的過程。

市府都市發展處表示，嘉義大車站計畫範圍為博愛路以東、鐵路以西、嘉雄陸橋至北興陸橋之間，共約19公頃，包括嘉市先期交通轉運中心及小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊地區，涵蓋慶安里、後驛里、福全里3里，土地所有權人1325人、建物所有權人496人，門牌戶數約1030戶。

嘉義大車站計畫優先評估推動民眾參與都更意願高的小澎湖地區、乙種工業區及北興街南側地區等3處，為促進人流交通動線便利，擬開闢南北向的C道路連接新國道客運轉運站及台鐵車站、東西向的B道路連結美術館與博愛路。

都發處指出，工作站將提供市民更便利的諮詢與參與機會，每週二、四下午2時至6時、每週六下午1時至6時固定開放，相關資訊可電洽都發處都市更新科陳先生：05-2254321轉268。

嘉義大車站計畫優先評估推動民眾參與都更意願高的小澎湖地區、乙種工業區及北興街南側地區等3處。（記者丁偉杰攝）

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