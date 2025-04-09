不畏逆境養育2女 元馨儀獲選新北模範母親

新北市長侯友宜（右二）與社會局長李美珍（左一）探視模範母親元馨儀（左二），與大女兒（右）陪同。（記者翁聿煌攝）

2025/04/09 16:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜於母親節前，赴汐止區向獲選為今年度模範母親代表的元馨儀女士道賀，元馨儀在受家暴離婚後，雖不在女兒身旁，仍時刻關心2名女兒學業與生活，陪伴她們度過成長的叛逆期，最終取得監護權，並協助完成高等教育；同時照顧罹患失智母親10年，侯友宜肯定她集模範母親、孝順女兒、熱心志工等多重角色，令人敬佩。

今年68歲的元馨儀，與先生婚後育有2名女兒，原本有個幸福家庭，無奈結婚8年多，先生沉迷於股票、不務正業、負債累累、性情大變，常要向她索取金錢，如要不到便拳腳相向，還以2名女兒性命為要脅，元女在不堪生活忍受下，被迫簽下債務承擔及放棄2名女兒監護權，始得離婚獲得自由身。

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在離婚期間，前夫禁止她探視2名女兒，但她擔心女兒的學習和成長，偷偷跑到就讀的學校和老師溝通，並以每天交換日記的方式，了解女兒的心事和交友情況，陪她們度過青春期的迷惘和混亂，花了5年時間，在基隆家扶中心的協助下，最終由家事法庭取得2名女兒的監護權。

元馨儀帶著女兒獨立生活，回首往事甘苦都得嚐，她先在台北開了家江浙菜餐館，有次大廚下班後喝醉酒，隔天拿翹不來上班，面對滿桌的客人，她只好硬著頭皮下廚做菜，後來她回到汐止再開餐館，此時已能自己擔任主廚，期間還歷經汐止2次淹大水，所有設備全毀，又得重頭開始，但她永不退卻，在逆境中不斷的學習和進步。

由於女兒的成長過程中曾目睹家暴，也受到社工的保護和照顧，因此大女兒大學和研究所都選讀玄奘大學社工系所，認為社工可以助人，畢業後並曾在善牧基金會任職，婚後則轉往社工師事務所工作，二女兒則前往國外發展，受到公司器重。

元馨儀因長期掌廚勞動，右手轉軸肌斷裂，脊椎也受損，前後歷經8次手術，但她仍利用空檔擔任國泰醫院志工、學校導護志工和社區守望相助志工等，並長期照顧失智的母親，可謂集多重角色，但她自覺得有兩名貼心女兒相伴，感到知足。

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