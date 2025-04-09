教育局、台師大合作推自主學習AI平台 新北師生免費體驗

新北市教育局與國立台灣師範大學習科學跨國頂尖研究中心合作，推出「愛思（AISI）」自主學習AI平台。（記者黃子暘攝）

2025/04/09 15:43

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市教育局與國立台灣師範大學習科學跨國頂尖研究中心合作，推出「愛思（AISI）」自主學習AI平台。教育局長張明文說，AISI支援從國小到高中各學齡不同科目，學生登入即可使用，它有別一般生成式AI對話系統，能給予學習者個別化指導架構，引導深度思考，並提升數位素養，AISI即日起開放新北市師生免費體驗。福和國中學生陳湘穎分享，她透過AISI反覆學習數理科目，也藉此輔助自己進行小說創作。

張明文表示，AISI支援從國小到高中各學齡不同科目，教師也能應用平台設計自主學習課堂教材、存取教學資訊，學生使用教育局提供的Google帳號登入，更享有優先使用權；這次與福和國中合作先進行試辦，後續將陸續邀請新北市國中促進自主學習行動工作圈（NTSRL）及高中自然領域學科中心的多所學校師生加入，以學校為單位推展。

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台師大副校長宋曜廷、福和國中校長陳君武說，AISI可展現AI技術在教育領域的創新應用，可提供學生客製化的學習支持，貼近學生學習需求。

福和國中英語科教師張美鳳、數學科教師李進福分享，實際使用後，教師在備課、教學各方面成功提升效率，學生學習也變得更加主動與深入；AISI一大特點是不會直接給學生答案，而是透過引導式問題幫助逐步釐清概念、建構完整的解題邏輯。

陳湘穎分享，她本身有創作小說的興趣，可以透過AISI豐富創作內容的詞彙量，在學習方面，她可以透過AISI釐清數學題型原理、了解解題公式與概念後，請AISI設計類似概念的題目以便她反覆練習。

教育局補充，市府推動自主學習觀念，這次與台師大合作，讓AI成為師生自主學習的好夥伴，持續幫助更多師生開啟智慧化學習未來。

新北市教育局與國立台灣師範大學習科學跨國頂尖研究中心合作，推出「愛思（AISI）」自主學習AI平台，福和國中學生陳湘穎分享使用心得。（記者黃子暘攝）

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