台灣遭網路攻擊次數居亞太第一 中華電信首季攔阻35億次有害連線

中華電信強化資安服務，首季已為百萬客戶攔阻逾35億次有害連線。（圖由中華電信提供）

2025/04/09 15:31

〔記者林志怡／台北報導〕國際資安服務公司分析指出，2024年亞太地區網路攻擊年增率達37%，台灣攻擊次數年增31%，遭攻擊次數高居亞太第一，顯示台灣已成駭客攻擊重點。中華電信今年第一季統計顯示，公司相關資安服務成功攔阻35億次以上的詐騙、色情、毒品、暴力等有害網頁連線。

中華電信依據客戶使用寬頻、行動上網之實務需要，推出「防駭守門員」、「色情守門員」及「上網時間管理」等資安服務，因應網路詐術的推陳出新，中華電信結合集團子公司資安國際不斷精進、提升與強化各項資安服務，以利客戶能辨別線上網站真偽與防患兒少族群誤入有害網站。

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中華電信表示，2025年第一季統計顯示，中華電信資安服務已為客戶成功攔阻超過35億次以上詐騙、色情、毒品、暴力等有害網頁連線，攔阻次數較去年同期逾1倍，平均每月為每位客戶攔阻近1146次以上有害連線，其中「防駭守門員」可免安裝、免下載、立即辨識惡意連結、攔阻詐騙網頁，最受客戶青睞。

此外，中華電信表示，集結獲5A級資安服務商的中華資安國際，並結盟國內外知名資安企業包含趨勢科技及諾頓等公司，致力打造一個多元且具彈性的資安生態圈，加快技術創新和市場推進。

中華電信也指出，鑑於未來AI技術快速發展，中華電信為應對新型資安威脅，也計畫運用AI技術整合黑名單資料庫、網路端點安全等防護機制，打造智慧型威脅偵測系統，實現資安防護的自動化與智慧化。

另中華電信為感謝廣大百萬資安客戶支持，祭出多項優惠好禮，即起至6月30日止，推出「上網資安好禮High翻天」活動，新申請「色情守門員」、「防駭守門員」與「上網時間管理」，或既有客戶登入「中華網安助手」App，即有機會將熱門AI旗艦手機Samsung Galaxy S25 Ultra、iPhone 16 Pro Max及千元美食即享券等好禮帶回家；新申請HiNet PC-cillin防毒防駭與趨勢科技行動安全防護服務，再抽AirPods 4、Hami Point 888點等大獎，於指定通路申請最高還可享加碼7-11即享券600元。

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