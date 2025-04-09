賴厝國小教師抗議沉浸式台語教學遭校長打壓 中市教育局：尊重校內審核機制

賴厝國小「台灣台語沉浸式教學計畫」教師團隊到市府抗議，指校長打壓台語孝教育。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/09 16:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕賴厝國小「台灣台語沉浸式教學計畫」教師團隊今天到市府抗議，指學校校長透過行政手段阻撓本土教育及教學計畫，並打壓教師專業及抹黑霸凌，要求市府支持計畫進行，並究責校長停職，教育局回應，市府尊重學校對校內教師申請教學補助的審核機制，也支持教師推動本土語文教學的熱忱，鼓勵雙方溝通協調，另教師申訴校長涉職場霸凌，教育局已組成調查小組加速調查。

計畫團隊主持老師王珍誼表示，台灣台語沉浸式教學計畫不是台語課，而是沉浸式教學，用台灣母語教音樂、社會、自然等課程，獲國教署肯定有特色，也獲得亮點績優學校，計畫將邁入第5年，團隊共有6名專任老師加入。

請繼續往下閱讀...

王珍誼指校長趙祝凌去年8月到任後巧立名目、抹黑團隊，質疑核銷有問題，越級教育局發函國教署及團隊6位老師，要求團隊須撰寫每個活動子計畫，且須經國教署核定通過後才可執行，也不與老師溝通，要求不合理工作，也違反國教署公告的計畫原則，並發現他是歧視台語，其他語文計畫則不要求。

王珍誼強調，守護母語才能守護台灣，母語是國家的根，一個校長行政權，不能大於國家政策、無視學生受教權益，此教學計畫應在本月盡快快送至國教署，以利在114新學期教學。

教育局表示，市府尊重學校針對校內教師申請教學補助的審核機制，賴厝國小考量此次教師擬申請補助額度較以往增加，申請金額達100萬元，學校為完善經費使用與執行效益，請申請教師提供具體執行內容，以利校內行政審核及後續配合，但教師於申請期限屆止前未提出。

教育局指出，尊重學校依校內行政規範及教育推動需求，自主申請各項計畫資源，也支持教師推動本土語文教學的熱忱，鼓勵雙方透過溝通與協調，尋求合作共識；若該校日後仍有送件需求，教育局將向中央溝通並爭取協助。

另針對教師申訴校長涉職場霸凌，教育局已依規組成調查小組，正加速調查中，盼盡早釐清真相。

賴厝國小「台灣台語沉浸式教學計畫」教師團隊要求支持計畫繼續執行。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法