黑面琵鷺現蹤竹市香山濕地金城湖 賞鳥正是時候

新竹市香山濕地有大量候鳥現蹤，其中高蹺鸻每年會有部分群組留在香山濕地繁殖育雛。（圖由新竹市府提供）

2025/04/09 15:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕春天是候鳥遷徙的季節，許多度冬候鳥準備北返，新竹市府產發處表示，目前香山濕地周邊的黑面琵鷺與白琵鷺已陸續現蹤，其中賞蟹步道附近是最好的觀察區，金城湖也是賞鳥熱點，高蹺鴴、白眉鴨、琵嘴鴨、大杓鷸、反嘴鷸、赤頸鴨、小水鴨、尖尾鴨、紅冠水雞、白冠水雞、蒼鷺、大小白鷺等10多種候鳥都已報到，邀市民利用週末假日來賞鳥。

產發處表示，香山濕地是竹市春遊賞鳥熱區，今年有30幾隻黑面琵鷺停留在賞蟹步道附近覓食休息，現在造訪賞蟹步道很有機會欣賞到黑面琵鷺英姿。除黑面琵鷺，高人氣的超萌「小燕鷗」也在香山濕地沙岸現蹤，據海保署調查資料顯示，香山濕地是北台灣重要的繁殖熱區，113年沿岸就有超過100巢繁殖族群，是近年最多巢數紀錄，市府每年4至7月皆會邀集志工加強濕地繁殖熱區巡護，守護小燕鷗繁殖，而金城湖也有高蹺鴴築巢繁殖，喜愛賞鳥的朋友千萬別錯過。

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產發處說明，小燕鷗是二級保育類，部分會過境河口及濕地覓食，捕捉小型魚類、甲殼類與軟體動物，繁殖季主要在4至7月，孵卵期約18至22天，幼雛由成鳥餵養20至24天，一直到幼鳥學會飛行才離開。近年小燕鷗選擇香山濕地沙岸繁殖，鳥蛋及幼雛在開闊的繁殖棲地容易成為獵捕對象，非常需要大家共同守護，確保繁殖成功。

由於香山濕地北從客雅溪口南至與苗栗縣交界處，沿岸都是保護區範圍，保護對象是蟹類、貝類、軟體動物等野生底棲動物及鳥類，香山濕地豐富的生態是觀察及賞景寶地，非常適合從事生態旅遊，邀市民來觀賞候鳥群飛盛況。

新竹市香山濕地有大量候鳥現蹤，其中黑面琵鷺相當壯觀，正是賞鳥好時節。（圖由新竹市府提供）

新竹市香山濕地有大量湖黑面琵鷺現蹤，現在正是賞鳥的好時節。（圖由新竹市府提供）

新竹市香山濕地有大量候鳥現蹤，其中小燕鷗雛鳥也可觀察到。（圖由新竹市府提供）

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