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    新北土城永寧廣場翻新升級！ 打造親子跑酷遊戲場

    土城永寧廣場親子跑酷遊戲場啟用，幼兒園孩童在彩繪平衡管上攀爬，提升小朋友肢體協調能力。（土城區公所提供）

    土城永寧廣場親子跑酷遊戲場啟用，幼兒園孩童在彩繪平衡管上攀爬，提升小朋友肢體協調能力。（土城區公所提供）

    2025/04/09 15:04

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區永寧廣場是地方重要公園，但受限於設施老舊、日照不足、排水不良，導致環境潮溼，影響孩童遊玩安全，降低民眾使用意願。土城區公所斥資1220萬整修公園，今天（9日）上午舉行啟用儀式，不僅設施煥然一新，更營造親子跑酷遊戲場邀請民眾體驗。

    土城區長周晉平表示，舊有的永寧廣場設施老舊、日照不足，造成場內地坪潮濕陰暗，孳生青苔與蚊蟲，不僅影響孩童遊玩安全；為提供舒適的休憩環境，公所邀集市府相關局處與在地里長多次會勘，爭取工程改善經費1220萬元（內政部國土署補助350萬元，市府綠美化環境景觀處補助870萬元），營造新北親子跑酷遊戲場，更有大型鍬型蟲遊具，邀請民眾體驗。

    周晉平介紹，親子跑酷遊戲場共設置了五大關卡，從泰山懸盪為起點，經由搖擺跳躍與翻牆躍下，緊接彩繪平衡管後，再攀爬鍬形蟲大型遊具內，使用溜滑梯抵達終點，藉由攀爬與穿梭定點遊戲，提升小朋友肢體協調與反應能力，讓孩子們獲得一連串關卡的成就感，父母陪伴小朋友的同時，也可順便使用周邊體健設施。

    永寧里里長周清芳表示，永寧廣場的對面就是土城國中及其附設幼稚園，為學生上下學及家長接送親子的主要停留區域，感謝市府與公所改造遊戲場，廣場中心的腹地也可以提供社區鄰里跳舞運動，滿足各年齡層市民使用需求，歡迎民眾一起體驗。

    土城永寧廣場親子跑酷遊戲場啟用,幼兒園孩童在鞦形蟲遊具下方攀爬，提升小朋友肢體協調能力。（土城區公所提供）

    土城永寧廣場親子跑酷遊戲場啟用,幼兒園孩童在鞦形蟲遊具下方攀爬，提升小朋友肢體協調能力。（土城區公所提供）

    土城永寧廣場親子跑酷遊戲場啟用，幼兒園孩童挑戰翻牆躍下，獲得完成關卡成就感。（土城區公所提供）

    土城永寧廣場親子跑酷遊戲場啟用，幼兒園孩童挑戰翻牆躍下，獲得完成關卡成就感。（土城區公所提供）

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