高雄鹽埕忠孝國小圍牆內縮闢新通學步道，人車分道、大小車分流。（忠孝國小提供）

2025/04/09 15:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鹽埕區忠孝國小新建通學步道完工，設計導引車輛停靠的引車道，實現「人車分道」、「大車小車分流」的友善環境，提供學生安全上下學，家長也可以放心停接孩子上下課。

忠孝國小表示，通學步道改善計畫是以學童為視角出發，將「學生安心走、家長放心停」的理念列為目標，在學校團隊悉心規劃、施工下，已完工啟用，其中視野寬敞之通學步道環校多達4分之3，以及在大門處兩側南北新設汽車動線引車道，更是雙重保障學生行的安全。

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忠孝國小通學步道改善之前樹木竄根嚴重的狀況，避免樹木造成步道上連鎖磚凹凸不平，對人行安全構成威脅；另因原通學道的路幅不寬，行走空間並不友善，學校讓圍牆往校園內縮，開闊人行步道安全視野。

學校前門北側原設置的臨停區，是在上放學時段開放家長車輛臨停，但由於臨停範圍距離短，上學尖峰期間車流湧現，家長往往圖一時方便併排停車放下孩子，不僅學生穿梭其間險象環生，交通打結讓後方駛來的機車，被迫往快車道行駛。

新通學步道於大智路側大門南北圍牆處，各設計了導引車輛停靠的引車道，藉此改善上放學期間的通學動線，實現「人車分道」、「大車小車分流」的友善環境，完工後的通學步道，實現「學生安心走、家長放心停」的願景。

高雄鹽埕忠孝國小圍牆內縮闢新通學步道，人車分道、大小車分流，新通學步道夜景。（忠孝國小提供）

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