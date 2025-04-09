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    首頁　>　生活

    熱鬧迎春！左鎮老街再換新裝 動員佈置七彩天幕

    左鎮教會結合週年慶與復活節活動，為老街進行藝術佈置，美景再現。（左鎮教會提供）

    左鎮教會結合週年慶與復活節活動，為老街進行藝術佈置，美景再現。（左鎮教會提供）

    2025/04/09 15:00

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕以月世界景觀遠近馳名的台南左鎮，雖然位處偏遠，但連2屆的農曆年燈會，帶來人氣，當地教會動員志工幫老街再換新裝，佈置了七彩天幕，熱鬧迎春，也增添觀光亮點，為逐漸沒落的小山城注入生命力。

    左鎮教會牧師鄭逸新表示，在春節燈會的助攻下，當地的老街區，以及串連的蔗埕公園，已成為深受歡迎的旅遊景點，也讓舊聚落看到新希望，因此利用兒童、清明連續假期，接力進行造景佈置，再配合活動的舉辦，延續觀光熱潮。

    鄭逸新說，應進駐老街的「常在生活空間」邀請，進行應景的春意佈置，教會主日學師生先將木片著色，志工們再合力將彩繩與彩蛋懸綁在中軸線上，藝術營造工程目前已完成。

    鄭逸新提到，老街的佈置，也在於結合左鎮教會155週年慶暨復活節感恩禮拜，因此還設計一系列的主視覺，以及活動打卡牆，匯聚人氣。

    鄭逸新指出，配合週年慶，教會製作了155隻兔子，散落放置在蔗埕公園內，代表旺盛的生命力，於貧瘠的白堊土地上蔓延開展，如同沉寂的左鎮老街再度復甦。

    另外，還設計了有QR碼的兔子，可以閱讀、瀏覽相關訊息，包含教會歷史、復活節故事，以及左鎮冷知識等內容。

    熱鬧的活動於本月20日登場，左鎮教會將首度在蔗埕公園進行戶外感恩禮拜，慶祝155週年暨復活節，之後開辦健走祈福，並分送印有生日快樂的煎餅給社區里民，鄭逸新歡迎大家共襄盛舉

    左鎮教會結合週年慶與復活節活動，為老街進行藝術佈置，美景再現。（左鎮教會提供）

    左鎮教會結合週年慶與復活節活動，為老街進行藝術佈置，美景再現。（左鎮教會提供）

    左鎮教會動員志工，進行老街的佈置。（左鎮教會提供）

    左鎮教會動員志工，進行老街的佈置。（左鎮教會提供）

    教會志工配合活動，也在左鎮老街上設置彩蛋打卡牆。（左鎮教會提供）

    教會志工配合活動，也在左鎮老街上設置彩蛋打卡牆。（左鎮教會提供）

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