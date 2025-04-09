基隆生命典藏館無「預購」 民眾勿受騙

基隆市生命典藏館進行基地工程，預計明年底完工。（記者盧賢秀攝）

2025/04/09 14:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆生命典藏館新建工程將在明年底完工，最近有很多民眾詢問預約購買塔位，市府民政處懷疑有人在外推銷，民政處表示目前尚未開放任何形式的預約或販售服務，希望民眾不要輕信坊間不實訊息或不肖業者的推銷話術，以免個人權益受損。

基隆市將南榮公墓上的納骨搭拆除，原址改建新的生命典藏館，2024年11月25日開工，預計2026年12月14日完工，2027年1月啟用，為地下1樓、地上6樓，未來最終可容納5萬多個骨灰櫃位。

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不過今年清明期間，許多家屬詢問預先購買塔位，民政處人員探詢市民消息來源，但民眾回應「聽說」，懷疑有民間業者對外推銷。

民政處宗教禮儀科長楊景禎指出，公立納骨塔是收取規費並提供「寄存權」，不是私人塔位商業買賣行為，無法「預購」，呼籲民眾不要輕信坊間不實訊息，或不肖業者的推銷話術，以免造成個人權益損失。

楊景禎表示，舊納骨塔已拆除，現正施作基礎設施及水保設施，預估明年12月14日完工，市府預計在主體工程接近完工時，會研議各樓層塔位價格，經審議後對外公告。

基隆市生命典藏館未來完工設計圖。（基隆市民政處提供）

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