連任未過變新任！ 宜縣校長遴選增訂「金岳國小條款」防漏洞

宜蘭縣政府今年修訂校長遴選簡章，增訂「金岳國小條款」，明訂現職校長連任未獲原校同意，不得再參加原校新任校長遴選，避免爭議。（資料照）

2025/04/09 14:54

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣金岳國小去年爆發校長未通過連任遴選，結果卻以「新任」方式，通過校長遴選留任原校，引起爭議，教育部也要求檢討。宜蘭縣政府今年修訂校長遴選簡章，增訂「金岳國小條款」，明訂現職校長連任未獲原校同意，不得再參加原校新任校長遴選，避免再有漏洞產生。

1任校長任期4年，可申請連任1次4年，也就是8年。但偏遠地區可連任2次8年，共12年。金岳是偏鄉原住民小學，校長施麗霞任滿4年，在去年的校長遴選，爭取原校連任未獲通過；沒想到，她轉以「新任」校長參與遴選，竟然獲得通過。

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這項結果引起譁然，宜縣教師工會抨擊，縣府大開「萬年校長捷徑」，未來現職校長只要不斷參加同校新任校長遴選，每任都是「新任」校長，任期就毫無限制，嚴重背離國民教育法規定。此外，同一校、同一批遴選委員，施麗霞為何連任未通過，新任遴選卻可以通過？也讓人好奇！遴選委員打臉自己。

只是校長遴選辦法，對此並無相關限制，縣府當時表示，尊重遴選委員遴選結果，至於遴選制度、任期爭議，已函請教育部釋示；教育部則認為，此案違反校長遴選機制公平性，要求檢討調整。教育處指出，金岳國小是原民學校，同一校長在同校就是不得超過12年，不會有萬年校長問題。

由於此事引起極大爭議，縣政府訂定宜蘭縣114年國中小學校長遴選簡章，明訂「現職校長於連任未獲原校同意，不得再參加原校新任校長遴選；轉任他校未獲同意者，亦不得再參加轉任該校之新任校長遴選」。

縣府教育處今坦言，校長爭取連任未獲同意，表示「不適合」該校，如果再用新任校長遴選獲得同意，在同校又是同一批遴選委員的情況下，這不是很奇怪，以前沒有法規限制，因此在今年的校長遴選簡章新訂規範，不容許類似情形再發生。

宜蘭縣有100所國中小學，今年有10位校長申請退休，19位申請轉任，共有29所學校校長會異動，占了近3成比例，是近幾年新高，另有7位校長申請原校連任。縣府將在4月12日至7月5日，展開5波校長遴選作業，希望為各校找到好校長。

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