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    台鐵老車「藍寶寶」柴油客車本月啟航！ 跑內灣線4/11開放購票

    台鐵老車「藍寶寶」柴油客車本月啟航！跑內灣線11日開放購票。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵老車「藍寶寶」柴油客車本月啟航！跑內灣線11日開放購票。（圖由台鐵公司提供）

    2025/04/09 14:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（9日）宣布，為推廣鐵道觀光結合地方創生，將開行有「藍寶寶」暱稱的DR2400型柴油客車郵輪列車，並於4月19日及4月26日在內灣線鳴笛起航。

    台鐵公司表示，這次遊程活動共分2天舉行，活動日開行4趟次，每趟次限量100席，總計800席，售價為699元，旅客持當天乘車票，即可於列車上兌換一組「榮華富貴大禮包」。

    禮包內含內灣一日週遊劵、榮華富貴車票包、名片式紀念套票及駕駛室拍照打卡劵及礦泉水1瓶，其中，最吸睛的為「駕駛室拍照打卡劵」，旅客可至駕駛室旁戴司機員帽拍照，相關活動請依現場人員指示，讓民眾更深入體驗這滿懷故事的藍寶寶火車。

    活動每日開行「新竹至竹東」、「竹東至內灣」、「內灣至竹東」、「竹東至新竹」4趟次。透過分段搭乘，可讓旅客有更充裕的時間，細細品嘗充滿文化氣息的新竹站、客家小鎮風情的竹東站及內灣站周邊市集。

    活動購票方式：

    1、4月19日活動行程：

    （1）於114年4月11日上午9時開賣，於台鐵公司單日郵輪式列車行程網頁販售，僅400席，售完為止。

    （2）取票方式：全台各車站售票窗口。

    2、4月26日活動行程：

    （1）於114年4月18日上午9時開賣，於台鐵公司單日郵輪式列車行程網頁販售，僅400席，售完為止。

    （2）取票方式：全台各車站售票窗口。

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