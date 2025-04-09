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    南市區漁會完成3巨頭改選 總幹事林鈺昕續任

    南市區漁會完成3巨頭改選事，由左至右分別為總幹事林鈺昕、新任理事長方裕豐、常務監事鄭奐彬。（圖由南市農業局提供）

    南市區漁會完成3巨頭改選事，由左至右分別為總幹事林鈺昕、新任理事長方裕豐、常務監事鄭奐彬。（圖由南市農業局提供）

    2025/04/09 14:07

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區漁會8日召開第12屆第1次理監事會，順利完成漁會3巨頭改選及聘任，新任理事長為方裕豐、常務監事鄭奐彬，並由全體理事同意聘任原總幹事林鈺昕續任。

    這次選舉程序中，由15名理事候選人中互選產生理事長方裕豐；另由5名監事候選人中互選產生常務監事鄭奐彬，並經由全體理事同意聘任總幹事林鈺昕續任，整個過程進行順利。

    市長黃偉哲亦表示，台南市2個區漁會會員人數為全國之最，漁會組織的健全與否，攸關漁民權益與產業發展。期盼新任團隊本於服務漁民的精神，積極推動漁業永續經營，提升漁民權益與生產效益，共同開創漁業新局。

    南市農業局長李芳林表示，南市區漁會選舉備受各界關注，農業局秉持公平、公正、公開原則，確保選舉程序合乎規定。為維持會場秩序，也協請警方進行協助，同時感謝台南地檢署、法院及金融聯合徵信中心協助審核候選人的素行、刑案紀錄與金融信用資料，確保人選符合資格。

    此外，南縣區漁會也預計將於本月10日召開第13屆第1次理監事會，預期將順利完成各項改選作業，屆時本屆區漁會理監事全面改選程序即將告一段落。

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