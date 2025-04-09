企業捐贈200萬灑水車 寶山吉祥物藍鵲「飛上」清潔車

新竹縣寶山鄉公所喜獲豪祐科技捐贈價值約200萬元的灑水車。（圖由寶山鄉公所提供）

2025/04/09 13:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕清潔車每天穿梭大街小巷收集家庭垃圾，新竹縣寶山鄉公所特別結合該鄉的藍鵲吉祥物—「藍寶嘎」與「寶寶嘎」，替全隊19輛清潔車、資源回收車、清溝車的車體貼上亮麗的吉祥物貼圖，為清潔隊形象改造展現新風貌；同時也喜獲豪祐科技捐贈價值約200萬元的灑水車，好事成雙！

鄉長邱振瑋說明，以台灣藍鵲為原型的藍寶嘎與寶寶嘎，結合運動元素與青春歡樂，凸顯寶山鄉的在地特色，作為吉祥物，擔負起寶山觀光大使的重要任務，展現活力與熱情，象徵「寶山起飛 幸福綻放」意涵。潔隊車輛每日穿梭大街小巷為鄉親服務，這次清潔隊的形象改造，結合寶山意象美化19部大小車輛，同仁們也顯得更有活力。

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邱振瑋說，感謝豪祐科技董事長林家玄慷慨解囊，回饋地方不遺餘力；其所捐贈的專業灑水車，可用於清理路面污泥或污染物，對路面清潔、緊急救災有莫大助益。

林家玄則說，父親林瑞生教育子女「取之社會，用之社會」，自己20幾年來在新竹科學園區扎根，與寶山淵源深厚，認同寶山鄉公所致力於提昇災害搶救能力，同時也肯定鄉長邱振瑋的施政，因此捐贈1輛灑水車，期協力守護鄉內環境。

縣議員邱坤桶讚揚豪祐科技陸續捐贈警備車、救護車、灑水車的善行，是企業回饋地方的最佳示範，也希望這一盞明燈能夠吸引更多企業投入，讓社會更加光明。寶山鄉民代表會主席古仁樺也說，寶山鄉資源有限，感謝豪祐科技以實際行動回饋鄉里。

新竹縣寶山鄉公所結合該鄉的的藍鵲吉祥物—「藍寶嘎」與「寶寶嘎」，替全隊19輛清潔車、資源回收車、清溝車的車體貼上亮麗的吉祥物貼圖，呈現活力滿滿的嶄新風貌。（圖由寶山鄉公所提供）

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