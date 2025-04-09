竹市體育場館租借費用調整 非體育類租借調高2倍租金

新竹市的體育場館租借費用將進行調整，其中非體育類的場地租借將調高2倍租金，這項收費調整自治條例已送議會臨時會審議。（記者洪美秀攝）

2025/04/09 14:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處因應物價，將調整體育場館的租借場地費用，並已將調整後的自治條例送市議會臨時會審議，但租借費用調整僅針對非體育類的營利活動使用場地租借費用，預計調幅為現行費用2倍；一般體育類活動使用則維持原收費標準不變。

市府強調體育類的場地租借不受影響，主要是租借場地做營利使用的，如旅遊展或是家俱展等，目前竹市體育類租借場地約8成，因此一般民眾受影響幅度不大，像個人租借場地打球等，也都未調整。

請繼續往下閱讀...

市府教育處表示，竹市體育場館租借費用已逾10年未調整，期間人事、水電與設施維運等成本皆大幅增加，審計室多次建議應合理調整。此次調整是為了讓使用者更有效分流，同時讓體育設施回歸體育本質，避免資源被商業活動過度佔用。

教育處說明，鄰近縣市在110年即已調漲租金費用，目前竹市體育場本次申請的調整方案，費率約為鄰近縣市現行收費的37%左右。以近期申請的某場家具展為例，假日原租金為新台幣3萬元，調整後為6萬6千元，而對比鄰近兩縣市同類型場地租金分別為18萬元、17萬元，仍屬合理且低於鄰近縣市。

教育處指出，調整後的費用仍遠低於鄰近縣市，有助維持場館永續經營，也能確保市民與體育團體的使用權益不受影響。同時因過去10年場館未進行租金調整，此次也參考其他縣市標準，以求價格公正且兼具公益考量。

市府強調，此次調整案仍需市議會審議通過，未來會持續與各界溝通，確保收費機制合理透明，讓新竹市體育場館持續提供更多元的服務。

新竹市的體育場館租借費用將進行調整，其中非體育類的場地租借將調高2倍租金，這項收費調整自治條例已送議會臨時會審議。圖為新竹市體育館租借做選舉活動情形。（資料照，記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法