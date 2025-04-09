澎湖海洋志工隊前進貓嶼調查 救起受傷落海玄燕鷗

澎湖海洋志工隊前往貓嶼進行鳥況調查，意外救起受傷海面載浮載沉的玄燕鷗。（澎湖海洋志工隊提供）

2025/04/09 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序即將入夏！保育類夏候鳥燕鷗逐漸抵澎，全國第一座海鳥保護區-大小貓嶼，先頭部隊玄燕鷗在3月已進駐。澎湖海洋志工隊今（9）日搭載澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜，前進貓嶼進行鳥類調查時，意外發現有玄燕鷗受傷落海，在海面上載浮載沉，立即以撈網救起，火速送回馬公，交由農漁局進一步救傷處理。

澎湖群島無人島及礁岩性小島眾多，提供海鳥優良的棲息繁殖環境，位於澎湖縣望安鄉境內的大、小貓嶼，即為東亞候鳥遷移的中繼站。陸域面積約10公頃的大、小貓嶼，每到候鳥移棲的季節，便聚集成千上萬，以玄燕鷗及白眉燕鷗為主的海鳥生殖族群，因而成為燕鷗的最佳棲息場所。

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澎湖縣政府依《野生動物保育法》1997年修正公告為貓嶼海鳥保護區，為台灣第一個野生動物保護區，保護區包括陸地向外延伸100公尺的海域部分，總面積達36.2公頃。目前除進行學術研究或政府委託案外，均不得進入，且進行相關研究亦先行申請，經核准後始得進入。若違規登島且發生騷擾傷害野生動物情事，依野生動物保育法處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上30萬元以下罰金。

根據長期觀察貓嶼鳥類生態的花嶼國小主任黃國揚表示，今年3月3日玄燕鷗已經在貓嶼南方近海域活動，3月25日已經登島停棲貓嶼，開始進行繁殖活動！漁民預估大約是10000隻，但黃國揚估計，大約在5000-6000隻左右，鳥況算是相當好。

今年夏季燕鷗先頭部隊，玄燕鷗已在貓嶼繁殖。（黃國揚提供）

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