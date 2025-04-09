為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖海洋志工隊前進貓嶼調查 救起受傷落海玄燕鷗

    澎湖海洋志工隊前往貓嶼進行鳥況調查，意外救起受傷海面載浮載沉的玄燕鷗。（澎湖海洋志工隊提供）

    澎湖海洋志工隊前往貓嶼進行鳥況調查，意外救起受傷海面載浮載沉的玄燕鷗。（澎湖海洋志工隊提供）

    2025/04/09 13:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序即將入夏！保育類夏候鳥燕鷗逐漸抵澎，全國第一座海鳥保護區-大小貓嶼，先頭部隊玄燕鷗在3月已進駐。澎湖海洋志工隊今（9）日搭載澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜，前進貓嶼進行鳥類調查時，意外發現有玄燕鷗受傷落海，在海面上載浮載沉，立即以撈網救起，火速送回馬公，交由農漁局進一步救傷處理。

    澎湖群島無人島及礁岩性小島眾多，提供海鳥優良的棲息繁殖環境，位於澎湖縣望安鄉境內的大、小貓嶼，即為東亞候鳥遷移的中繼站。陸域面積約10公頃的大、小貓嶼，每到候鳥移棲的季節，便聚集成千上萬，以玄燕鷗及白眉燕鷗為主的海鳥生殖族群，因而成為燕鷗的最佳棲息場所。

    澎湖縣政府依《野生動物保育法》1997年修正公告為貓嶼海鳥保護區，為台灣第一個野生動物保護區，保護區包括陸地向外延伸100公尺的海域部分，總面積達36.2公頃。目前除進行學術研究或政府委託案外，均不得進入，且進行相關研究亦先行申請，經核准後始得進入。若違規登島且發生騷擾傷害野生動物情事，依野生動物保育法處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上30萬元以下罰金。

    根據長期觀察貓嶼鳥類生態的花嶼國小主任黃國揚表示，今年3月3日玄燕鷗已經在貓嶼南方近海域活動，3月25日已經登島停棲貓嶼，開始進行繁殖活動！漁民預估大約是10000隻，但黃國揚估計，大約在5000-6000隻左右，鳥況算是相當好。

    今年夏季燕鷗先頭部隊，玄燕鷗已在貓嶼繁殖。（黃國揚提供）

    今年夏季燕鷗先頭部隊，玄燕鷗已在貓嶼繁殖。（黃國揚提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播