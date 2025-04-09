美國關稅衝擊台灣蝴蝶蘭產業 農業部允專案協助成立產銷聯盟

針對美國關稅對台灣蝴蝶蘭產業衝擊，農業部長陳駿季今至台南與業者座談，提出因應措施。（記者王涵平攝）

2025/04/09 14:22

〔記者王涵平／台南報導〕針對美國關稅對台灣蝴蝶蘭產業衝擊，農業部長陳駿季今至台南與業者座談，業者建議成立產銷聯盟或者國家隊，開拓海外市場，降低關稅的影響，陳駿季希望業者能凝聚共識與向心力，允諾專案協助成立產銷聯盟，短期則會以金融支持先行，減少業者的損失。

座談會在台灣蘭花生物科技園區舉行，農糧署簡報指出，2024年蝴蝶蘭外銷值49.4億元，占花卉外銷值65.4億元76%，出口以美國19.7億元40%為大宗，輸美以蝴蝶蘭為大宗，美國也是蝴蝶蘭重點外銷市場。美國關稅對蝴蝶蘭產業衝擊風險包括美國消費市場整體萎縮、原輸美貨品遲滯致國內造成排擠、被競爭對手國產品替代等。

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農糧署表示，6大措施180億元因應，金融支持24億元包括農業貸款利率加碼補貼；提升產業競爭力84億元，包括強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外認驗證及標章以強化市場區隔等；開拓多元市場72億元，包括擴大國內外行銷活動。

陳駿季指出，台灣蝴蝶蘭從原本的零關稅到32%，業者首先可能面對貨款收取延遲等狀況，政府已準備提供最高5000萬元融資等金融支持，方便業者進行調度，至於32%關稅是今天到港的產品就開始收，還是今天離港的才算，將儘快透過外館確認。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，美國宣布關稅措施至今，資訊相當混亂，協會已向農業部反映，盼能成立台美關稅應變中心，可即時提供台灣及美國雙邊業者正確資訊，以便與政府合作快速應變調整。此外，建議設立海外生產示範據點，以降低關稅障礙。同時希望政府協助成立產銷聯盟，短期可以出口獎勵減緩關稅帶來影響，並朝分散市場方向努力，減緩短期將面臨的銷售壓力。

針對美國關稅對台灣蝴蝶蘭產業衝擊，農業部長陳駿季今至台南與業者座談，業者建議成立產銷聯盟或者國家隊，開拓海外市場，降低關稅的影響。（記者王涵平攝）

針對美國關稅對台灣蝴蝶蘭產業衝擊，農業部長陳駿季今至台南與業者座談，業者建議成立產銷聯盟或者國家隊，開拓海外市場，降低關稅的影響。（記者王涵平攝）

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