台鐵票價調漲「花蓮要求凍漲」 陳世凱：研擬花東優惠

交通部部長陳世凱9日表示，會研擬花東台鐵票價優惠。（記者蔡昀容攝）

2025/04/09 13:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕去年0403地震再掀花東聯外交通討論，交通部部長陳世凱今（9日）表示，台鐵正在研擬花東票價優惠方案，住在當地的居民會有優惠。

台鐵票價凍漲30年，為使營運正常化，6月23日起平均調漲26.8％，短程漲幅較高、長程漲幅較小。其中北花自強號票價從440元漲到583元，地方希望凍漲。

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陳世凱今天率員赴立法院交通委員會專題報告。台東立委黃建賓表示，花東聯外依靠台9線及鐵路，和西部相比運具選擇較少，希望中央補助花東居民3成台鐵票價，400億元花東基金旨在提升當地民眾福祉，不如從這裡撥款，希望交通部支持。

陳世凱表示，花東基金由國發會管轄，若國發會願意，交通部沒有不支持的道理。

陳世凱指出，交通部能做的是提供花東鄉親彈性票價優惠，例如住在花東並加入台鐵會員，台鐵可提供多一些優惠；交通部知道東部聯外交通選擇較其他地區少，能支持鄉親的地方會盡量努力。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵票價具全國一致性、公平性，不過行政院函示，要考量花東災後地區發展需求，以及交通公平性，研擬花東彈性票價，所以台鐵會朝這個方向盡快研擬。

馮輝昇指出，優惠方案尚在研擬，不過基本上是適用花東居民，台鐵透過訂票實名制確認旅客身分，若屬於花東可有優惠；若花東居民有申請台鐵會員，可能再加碼優惠。

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