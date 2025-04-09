雲林數百公尺農排水路堆滿垃圾 民眾怒「勸導還會被罵」

崙背鄉排水道路旁長年來被民眾亂丟棄垃圾，誇張的是數百公尺道路滿是帶有異味的廢棄物，地方民眾頭疼。（記者李文德攝）

2025/04/09 14:06

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣崙背鄉境內多條農排水路，位處偏遠又少人經過，常有民眾隨意棄置垃圾，嚴重者長達數百公尺都是成堆的生活垃圾，不時還會飄出異味。當地民眾抱怨「勸導還會被飆罵髒話」，盼公部門解決。鄉長李泓儀表示，將持續在定點裝設監視器並開罰。

縣府環保局統計資料，歷年遭民眾陳情、實際裁處的環境髒亂點共有530處。近期崙背鄉民不斷向公所反映，排水道旁都是一堆棄置垃圾，讓在地民眾困擾。

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記者今前往五魁村「枋南中排一」觀察，長達數百公尺的排水道旁，一整排都是垃圾，更有好幾處疑是棄置垃圾的民眾隨意燃燒垃圾，所留下的焦黑痕跡。

當地民眾抱怨，由於附近排水路人煙稀少，少有車輛經過，因此成為沒公德心的人丟置的熱點，曾看到清晨有一輛車載著垃圾到此丟棄，苦口婆心地勸說依舊不理不睬，甚至還有人激動地飆「國罵」，行徑囂張；另名民眾指出，曾看過車輛經過時，成堆的垃圾「噴飛」的奇景，令人看了直搖頭，甚至此地瀰漫著惡臭，希望相關單位一定要解決。

崙背鄉公所清潔隊長曾淑貞表示，目前盤點鄉內，主要都是聚集在大排旁、無監視器之處，如枋南中排一、八角亭大排等將近有20處都是髒亂點，每次接獲民眾陳情，清潔隊員都立即前往清理，對於隊員而言已經「清不勝清」。鄉長李泓儀表示，已經在髒亂點安裝監視器，一有民眾隨意棄置垃圾將會依法開罰，必要時要請這些亂丟垃圾的人「回來將垃圾處理好」。

縣議員洪如萍表示，垃圾亂丟問題長期一直存在，民眾應多發揮公德心，勿隨意丟棄並焚燒廢棄物，也呼籲公部門積極取締改善。

縣府環保局長張喬維表示，為有效改善問題，已在多處重點違規熱區設置固定式與移動式監視器，加強監控與執法效率，去年全縣裁處違規案件1542件，總罰鍰金額達198萬餘元。目前正在研議透過稽查車結合AI辨識技術加強稽查力道，民眾「人手一機」也可成為另類監督力量，環保局將運用影像比對、以車追人，鎖定行為人並依法告發。

崙背鄉排水道路旁長年來被民眾亂丟棄垃圾。（記者李文德攝）

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