關閉小額捐款！彰化毛毛蟲合唱團 要靠展演籌出國比賽旅費

毛毛蟲合唱團由一到六年級學童組成，美妙的聲音在公益演出的場合上打動人心。（記者張聰秋攝）

2025/04/09 14:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕來自彰化市平和國小、今年邁入第7年的毛毛蟲合唱團，首次爭取到代表台灣參加國際競賽，將於今年7月底前往日本東京參賽，總經費約200萬元。縣議員楊子賢臉書披露出國經費不足，希望能多少幫忙募款，引起共鳴。

校方為了幫助團員減輕負擔，漏夜開會討論，今天決議暫停原先的小額捐款行動，轉而安排團員戶外展演，以實力爭取企業與社會團體的贊助。校方強調，「好不容易拿到的門票，一定會讓合唱團成行出！」

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毛毛蟲合唱團約60名團員，從一年級到六年級都有，從默默無聞到成為國內競賽常勝軍，實力備受肯定。今年更憑藉歷年參賽成績，通過日本初賽審核，首度取得出國比賽的資格，對團員與指導老師來說意義非凡，校方也將遴選約30位團員加強訓練，希望首度出賽就能有好成績。

不過，出國比賽經費是一大挑戰，彰化縣政府教育處雖編列每位學生最高8000元的補助，但整體經費仍有不小的缺口，原本打算透過小額捐款方式募集，但校方認為孩子們的表演更能感動人心，決定改以展演爭取支持，也增加學生戶外演出的經驗，累積參賽實力。

平和國小表示，將安排合唱團在校外進行巡演、街頭快閃、公益演出等，讓學生們用歌聲感動更多人，也讓更多機關團體看到孩子的努力與潛力。

毛毛蟲合唱團最近也將代表彰化縣，前往嘉義參加全國師生鄉土歌謠比賽。雖然今年因中央總預算被大砍而縮水，原民會補助款從去年9萬5000元腰斬剩3萬5000元，原定2天1夜的賽程也被迫改為當天來回，但師生們仍咬牙堅持，努力爭取佳績。

校方強調，這次難得拿到國際比賽門票，我們一定會讓孩子如願登上東京舞台，唱出台灣的聲音！希望透過戶外展演吸引更多人關注與支持，幫助這群孩子實現夢想，也替台灣爭光。

彰化市平和國小毛毛蟲合唱團最近將到嘉義參加全國賽，因總預算被砍原民會補助預算腰斬，使得2天行程被迫成1日來回急行軍，掀起熱議。（圖擷取學校臉書）

彰化縣政府教育處將補助平和國小毛毛蟲合唱團每人上限8000元的出國比賽經費。（記者張聰秋攝）

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