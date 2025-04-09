為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    關閉小額捐款！彰化毛毛蟲合唱團 要靠展演籌出國比賽旅費

    毛毛蟲合唱團由一到六年級學童組成，美妙的聲音在公益演出的場合上打動人心。（記者張聰秋攝）

    毛毛蟲合唱團由一到六年級學童組成，美妙的聲音在公益演出的場合上打動人心。（記者張聰秋攝）

    2025/04/09 14:45

    〔記者張聰秋／彰化報導〕來自彰化市平和國小、今年邁入第7年的毛毛蟲合唱團，首次爭取到代表台灣參加國際競賽，將於今年7月底前往日本東京參賽，總經費約200萬元。縣議員楊子賢臉書披露出國經費不足，希望能多少幫忙募款，引起共鳴。

    校方為了幫助團員減輕負擔，漏夜開會討論，今天決議暫停原先的小額捐款行動，轉而安排團員戶外展演，以實力爭取企業與社會團體的贊助。校方強調，「好不容易拿到的門票，一定會讓合唱團成行出！」

    毛毛蟲合唱團約60名團員，從一年級到六年級都有，從默默無聞到成為國內競賽常勝軍，實力備受肯定。今年更憑藉歷年參賽成績，通過日本初賽審核，首度取得出國比賽的資格，對團員與指導老師來說意義非凡，校方也將遴選約30位團員加強訓練，希望首度出賽就能有好成績。

    不過，出國比賽經費是一大挑戰，彰化縣政府教育處雖編列每位學生最高8000元的補助，但整體經費仍有不小的缺口，原本打算透過小額捐款方式募集，但校方認為孩子們的表演更能感動人心，決定改以展演爭取支持，也增加學生戶外演出的經驗，累積參賽實力。

    平和國小表示，將安排合唱團在校外進行巡演、街頭快閃、公益演出等，讓學生們用歌聲感動更多人，也讓更多機關團體看到孩子的努力與潛力。

    毛毛蟲合唱團最近也將代表彰化縣，前往嘉義參加全國師生鄉土歌謠比賽。雖然今年因中央總預算被大砍而縮水，原民會補助款從去年9萬5000元腰斬剩3萬5000元，原定2天1夜的賽程也被迫改為當天來回，但師生們仍咬牙堅持，努力爭取佳績。

    校方強調，這次難得拿到國際比賽門票，我們一定會讓孩子如願登上東京舞台，唱出台灣的聲音！希望透過戶外展演吸引更多人關注與支持，幫助這群孩子實現夢想，也替台灣爭光。

    彰化市平和國小毛毛蟲合唱團最近將到嘉義參加全國賽，因總預算被砍原民會補助預算腰斬，使得2天行程被迫成1日來回急行軍，掀起熱議。（圖擷取學校臉書）

    彰化市平和國小毛毛蟲合唱團最近將到嘉義參加全國賽，因總預算被砍原民會補助預算腰斬，使得2天行程被迫成1日來回急行軍，掀起熱議。（圖擷取學校臉書）

    彰化縣政府教育處將補助平和國小毛毛蟲合唱團每人上限8000元的出國比賽經費。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府教育處將補助平和國小毛毛蟲合唱團每人上限8000元的出國比賽經費。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播