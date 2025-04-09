高雄女導師將小一生關座位被控不當管教 校方近1月未處理挨批吃案

家長指控國小女導師以她就讀小一兒子離開座位打擾同學為由，竟將他關在導師座位旁邊，涉嫌不當管教且觸法。（記者陳文嬋攝）

2025/04/09 14:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區一所國小女導師被家長指控涉嫌不當管教學生，3月4日以她就讀小一兒子打擾同學竟將他關座位，隔天再以相同理由對他呼巴掌、抓頭髮等，她10日轉學填單指控老師不當管教，還向教務主任控訴老師惡行，不料校方近1個月未處理，昨晚見她臉書PO文，才啟動校安通報調查，家長今要求學校與導師道歉，尤其導師明顯不適任教師，要求教育局解聘，避免其他學生受害。

家長指出，導師以她就讀小一兒子離開座位打擾同學為由，竟將他關在老師座位旁邊，還拍照傳LINE給她，讓她看了十分痛心，質疑老師不當管教且觸法，侮辱兒子尊嚴、自信心。

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不料女導師隔天再以相同理由，對兒子呼巴掌、抓頭髮等，家長認為打人是不對行為，無法接受導師肢體暴力，7日近午通知導師10日要辦轉學，但還沒決定何時要轉走，沒想到導師僅事隔1小時，就叫兒子清空東西，令家長氣憤難平。

家長10日到校幫兒子辦理轉學，填寫轉學單指控導師不當管教，導師也未向家長致歉，她當面向教務主任指控導師惡行，沒想到校方將近1個月未處理，直到她昨晚臉書PO文，校方才啟動校安通報調查。

家長指控導師摔書包、搧巴掌、抓頭髮、關座位、言語暴力，還威脅回家不准告訴父母，種種不當管教造成她的兒子心理障礙、情緒不佳，自信心、尊嚴完全被毀掉，自4月1日起就醫看心智科，每天服用藥物控制情緒。

家長更質疑校方吃案，未依規定進行校安通報，指控導師不當管教，涉嫌言語、肢體暴力及公然侮辱，要求學校與導師道歉，尤其導師明顯不適任教師，要求教育局解聘導師。

校方否認吃案、不當管教或行政疏失

校方今坦言家長3月10日轉學單確實填寫導師不當管教，因轉學電腦系統只能勾選遷居或改變環境二擇一，因此校方才會勾選改變環境，承辦人員輸入電腦資料後，未知會校方導師不當管教情事，校方於今天家長受訪提起，才獲悉轉出單內容，昨晚家長PO網已啟動校安通報，否認吃案或行政疏失。

至於家長當面向教務主任控訴導師惡行，教務主任稱家長只提及孩子不太能適應導師管教方式，在校過得不開心，未提及導師不當管教；校方稱導師獲悉此事嚇一跳，認為孩子很活潑，管教過程中有拉扯，造成學生與家長有誤會，否認不當管教。

教育局表示，本案升級為府級調查事件，全程督導學校調查進程，秉持客觀、公正原則查明事實，確保學生權益不受侵害，並視調查結果追究相關人員責任。

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