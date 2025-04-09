不靠中國！中國赴日減260萬人 日本國際客仍逆勢創新高

日本2024年中國旅客比疫前減少，但其他市場旅客增加，國際客總量仍創歷史新高。圖為日本大分縣竹田市枝垂櫻之鄉。（記者蔡昀容攝）

2025/04/09 13:37

〔記者蔡昀容／台北報導〕日本2024年中國旅客比疫情前減少260萬餘人次，但其他市場旅客增加，國際客總量仍創下歷史新高。立委指出，觀光發展靠的是旅遊品質，不是特定國家旅客，直言台灣做得還不夠，應建立鮮明的台灣旅遊印象，提升區域旅遊特色。

交通部長陳世凱今天率官員赴立法院交通委員會專題報告。立委洪孟楷引用聯合國旅遊組織（World Tourism Organization）資料指出，國際觀光客選擇亞洲旅遊目的地時，台灣在16國排名倒數第2。

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立委李昆澤表示，2024年日本的中國旅客比疫前2019年減少260多萬人次，但東亞與歐美旅客大幅增加，整體國際旅客累計3687萬人次，總量創下歷史新高，因此「推動觀光產業發展，依靠的是良好的旅遊品質，而不是特定國家！」

然而台灣去年國際來台客785.7萬人次，僅恢復至疫前66.23％。李昆澤表示，觀光基金有精準客源開拓計畫，編列17億元左右，投入那麼多經費卻做得不好；根據觀光署2024年報告，國際旅客迄今對台印象仍是台北101、故宮、阿里山、日月潭、信義商業區、西門町、淡水等，顯見區域旅遊特色火力不夠。

李昆澤認為，我國觀光應該著重建立區域特色，補助短期有效但不是長久之計。現在各區域觀光同質性高，老街都差不多，到處都種櫻花及落羽松、都建觀景台及親水公園，缺乏特色；旅遊品質不佳，疫情期間轉型改善不足；數位應用、資訊及交通整合部加；宣傳與特色無法結合，缺乏核心客群。

李昆澤特別點名花東，太魯閣仍需一段時間休養生息，應針對花東建立區域旅遊品牌及新套裝旅遊路線，投注資源整合交通等。

陳世凱坦言，國際客對亞洲旅遊目的地選擇，台灣並非首選，對台印象「圖像」不夠明顯，這是台灣要努力的，因此交通部增加經費，精進行銷方式，並新增在各市場的服務據點。

另外，陳世凱表示，旅遊品質要夠好，國際客才會重遊台灣，這與觀光人才問題息息相關，今年籌設的觀光研訓院，就是要打好觀光底；而疫情期間打底時機，過去幾年沒做好，交通部虛心檢討，會努力提升整體旅遊品質，例如與商圈溝通、提供數位應用等。

陳世凱表示，台灣中國旅客人次減少，但日韓、歐美市場都有增加，觀光署也積極拓展其他市場，去年也有斬獲，但台灣還可以再加強，會向日本學習。

立委李昆澤9日直言，台灣區域旅遊觀光火力不足，國際客對台印象沒有改變，仍然停留在台北101、阿里山、日月潭等。（記者蔡昀容攝）

立委洪孟楷9日指出，國際觀光客選擇亞洲旅遊目的地時，台灣在16國排名倒數第2。（記者蔡昀容攝）

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