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    台南水道迷你嬌客現身 國內最小啄木鳥築巢

    山上花園水道博物館有國內最小啄木鳥現蹤，並已築巢。（圖由南市文化局提供）

    山上花園水道博物館有國內最小啄木鳥現蹤，並已築巢。（圖由南市文化局提供）

    2025/04/09 14:00

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山上花園水道博物館近來發現迷你嬌客現蹤，觀察後竟是國內最小啄木鳥「小啄木」，為本土特有亞種，相當珍貴，已在蓮霧樹築巢，增添自然生態的觀光亮點。

    水道博物館長黃文鍠指出，這隻台灣特有亞種嬌客，身影雖小，啄聲卻清脆響亮，引起遊客注意，駐足觀察，工作團隊也誇說為園區帶來珍貴生態的驚喜。

    黃文鍠說，水道博物館生態豐富，之前曾有朱鸝、黃鸝，以及領角鴞等珍稀保育類，也常見到五色鳥在樹幹築巢，小啄木倒是首次發現。

    小嬌客自2月下旬起就頻繁出現在園區東側林帶，近來更被目擊在樹幹上持續啄鑿，明顯有築巢的跡象；台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩則表示，此次觀察到的個體，目前尚未看見其伴侶，可能處於繁殖前的前期活動。

    曾翌碩提到，小啄木是台灣最小型的啄木鳥，常見於中低海拔闊葉林，行動多為單獨或成對，牠們主要以樹皮間的昆蟲為食。

    文化局代理局長林韋旭強調，該博物館原為日治時期的重要水道設施，近年轉型為融合歷史文化與自然環境的開放空間；目前也積極建構相關軟硬體，未來會持續觀察啄木鳥的繁殖狀況，做為環境教育素材。

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