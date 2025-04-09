新北鶯歌第一公墓興建第二納骨塔 2027年8月完工供5.3萬個櫃位

新北市鶯歌區第一公墓興建第二納骨塔，由市長侯友宜主持祈福動土典禮。（記者陳奕劭攝）

2025/04/09 13:10

〔記者陳奕劭／新北報導〕為提升殯葬量能，新北市鶯歌區第一示範公墓興建第二納骨塔，今天（9日）由市長侯友宜主持祈福動土典禮。市府新建工程處處長簡必琦指出，園區規劃1座地上5層納骨塔與環保葬區，總經費約4．6億元，預計2027年8月完工。

侯友宜表示，鶯歌第一公墓納骨塔於1981年啟用至今已不敷使用，加上國人改變祭祀先人的觀念、環保意識提升，市府決定興建具現代化功能設施的第二納骨塔，完工後可提供5萬3000個骨灰櫃、1100個骨骸櫃、1萬個神主牌位與約2100個植存位。

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工務局長馮兆麟指出，第二納骨塔工程設計呼應鶯歌「製陶燒窯」文化，外牆採用紅磚疊砌的溫暖色調，融入當地牛灶坑山區自然景觀，轉化市民對納骨塔存有幽暗冰冷的刻板形象，完工後將是附近新地標建築。

簡必琦說明，納骨塔規劃眺望平台與景觀廊道，民眾緬懷先人時藉由回望三峽鶯歌與大漢溪景色舒緩親人逝去的心情，建築設計符合環保及永續發展之理念，將祭祀大廳神像規劃於採光井下，藉由灑井光線突顯祭祀空間的神聖性與莊嚴感，讓往生者在尊嚴、平靜的氛圍中，走完人生最後的旅程。

市議員江怡臻表示，鶯歌第一公墓風水相當好，第二納骨塔的興建也獲地方支持相當不容易，但目前停車僅規劃44格汽車位，擔憂清明節量能較不足，建議市府多注重未來交通停放或接駁需求。

市議員呂家愷指出，新北有404萬人口，老年、死亡人口不斷增加，殯葬量提升肯定是好事，但市內目前僅有兩座火葬場，量能相當不足，且民眾不希望蓋在旁邊，建議擴建或加強現有火葬場的量能；市議員洪佳君說，建議引入國外「冰葬」的方法，環保之餘還能避免火葬場抗爭的問題。

新北市鶯歌區第一示範公墓興建第二納骨塔，園區規劃1座地上5層納骨塔與環保葬區。圖為完工示意圖。（新北工務局提供）

新北市鶯歌區第一公墓興建第二納骨塔，市長侯友宜（中）主持動土儀式，與多位市議員合影。圖左至右為市議員黃永昌、洪佳君、蘇泓欽、呂家愷、卓冠廷。（記者陳奕劭攝）

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