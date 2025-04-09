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    嘉義蘭潭有寶貝出沒！跑友目擊穿山甲過馬路畫面逗趣

    蕭奕夫今天早上在蘭潭跑步，意外目擊穿山甲過馬路，十分驚喜。（蕭奕夫提供）

    蕭奕夫今天早上在蘭潭跑步，意外目擊穿山甲過馬路，十分驚喜。（蕭奕夫提供）

    2025/04/09 12:31

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市蘭潭風景區生態多樣，不乏保育類動物棲息、生養，是蘭潭的生態寶貝。嘉大附小家長會長蕭奕夫今上午到蘭潭跑步，驚喜發現一隻穿山甲橫越環潭公路，爬進後山山林之中，他用手機錄影整個過程，只見一隻矮胖穿山甲緩緩爬過馬路、水溝，最後隱沒於林間，可愛逗趣，他直呼能看到保育類野生動物太幸運，要去買樂透。

    蕭奕夫說，與「及時雨慢跑隊」同好每週都會抽空相約到蘭潭跑步，迄今已維持10年，在此之前，不曾看過保育類野生動物，今天上午10點，他沿著蘭潭風景區環潭公路跑步，原本看到眼前一個黑影正在過馬路，以為是隻貓咪，跑近一看，赫然發現是保育類野生動物穿山甲。

    蕭奕夫表示，該隻穿山甲很悠閒的橫越環潭公路，爬下水溝後又沿著山坡進入林間，因通勤時間環潭公路汽、機車不少，他在旁觀看守護，避免車輛碰撞到穿山甲，直到穿山甲安全過馬路，他才離開，當時也有到蘭潭健行民眾，一同目擊難得一見穿山甲，大家都很驚喜，直呼要趕快去買樂透。

    蕭奕夫將穿山甲過馬路影片與跑友分享，「及時雨慢跑隊」隊長黃朝雲直呼「好特別」，在臉書與網友分享。黃朝雲表示，蘭潭後山生態豐富，然而環潭公路常聚集一群野狗，可能攻擊、影響野生動物棲息，因而鮮少能在環潭公路看見野生動物，跑友能看到穿山甲，真的很難得，也希望嘉義市政府等相關主管機關重視野狗議題。

    嘉義市政府建設處表示，蘭潭後山確實有穿山甲族群棲息，提醒民眾如看到野生動物，不要去干擾、打擾，更不能捕抓，否則將觸犯「野生動物保育法」。

    嘉市蘭潭後山穿山甲出沒，爬越水溝很逗趣。（蕭奕夫提供）

    嘉市蘭潭後山穿山甲出沒，爬越水溝很逗趣。（蕭奕夫提供）

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