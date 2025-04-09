為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北4/11聯合徵才 集結26廠商、釋出逾千職缺

    新北市政府就業服務處將於4月11日上午10點，在新莊區公所10樓禮堂舉辦「2025新北市聯合徵才活動」，集結26家知名企業，釋出超過1000個職缺。（勞工局提供）

    新北市政府就業服務處將於4月11日上午10點，在新莊區公所10樓禮堂舉辦「2025新北市聯合徵才活動」，集結26家知名企業，釋出超過1000個職缺。（勞工局提供）

    2025/04/09 12:20

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府就業服務處將於4月11日上午10點，在新莊區公所10樓禮堂舉辦「2025新北市聯合徵才活動」，集結26家知名企業，釋出超過1000個職缺，涵蓋科技、餐飲、服務、物流運輸等產業，提供求職或轉職的民眾多元選擇。

    就服處表示，此次徵才活動匯聚各產業的菁英企業，包括桓達科技、台灣卓勒、南京資訊、東興紙品、新日興公司、長庚國際能源、鴻禧旅行社、鬍鬚張、萬客什鍋等26家廠商，提供工程師、助理技術員、作業員、儲備幹部、門市人員、餐飲服務員、清潔人員等職缺。

    新莊就業服務站現場將提供專人就業諮詢服務，包括婦女再就業獎勵方案，針對因家庭因素暫離職場的婦女，提供「再就業獎勵」最高3萬元，鼓勵婦女重返職場，實現自我價值。

    同時提供壯世代就業獎勵方案，針對年滿45歲以上退休或55歲以上離職滿3個月的民眾，透過公立就業服務機構推介就業成功，全時工作滿90天可領3萬元獎勵金，部分工時也有1萬5000元，每人最高可請領2次。

    活動現場設有履歷健診攤位，邀請職涯老師提供撰寫履歷、面試技巧等諮詢服務，協助求職民眾確立職涯方向，增進求職成功率。活動詳情上新北市人力網或電洽就服處免付費專線：0800-091-580。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播