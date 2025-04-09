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    立院財委會視察「台中101」預定地 盧秀燕:會在中午抽空看看

    立院財政委員會委員今天到「台中101」的預定地「置地廣場 台中」視察，市長盧秀燕表示會在中午抽空過去看看（記者蘇金鳳攝）

    立院財政委員會委員今天到「台中101」的預定地「置地廣場 台中」視察，市長盧秀燕表示會在中午抽空過去看看（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/09 13:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕立院財政委員會委員今天到「台中101」的預定地「置地廣場 台中」視察，市議員賴義鍠今天在市議會指出，市長盧秀燕是否會去與101董事長賈永婕見面？盧秀燕表示，台中101應該指日可待，國泰人壽與101已簽約，正在興建中，在綠線藍線交會處，在市府旁，雖立委們希望過去打招呼，但因為她在議會備詢，會在中午抽空過去。

    市議會今天進行市長的施政報告，市議員賴義鍠表示，台中市可能會有101，台北101是指標，而101第一次跨出台北就台中，台中市未來還有很多百貨公司要完工，如烏日高鐵旁的D-ONE 第一大天地，洲際棒球旁的漢神百貨等，今天市長盧秀燕會跟101董事長賈永婕見面嗎？市長盧秀燕表示，興建台中101應該確定了。

    盧秀燕表示，台北101是公股事業，立法院財委會到台中市，邀請101股東說明，但因為她在議會備詢，有指派副市長參加會議，由於她曾是財委會的委員，因此很多老同事希望打招呼，中午抽空會再看看。

    「置地廣場 台中」將興建「台中101」（記者蘇金鳳攝）

    「置地廣場 台中」將興建「台中101」（記者蘇金鳳攝）

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