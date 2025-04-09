美關稅影響海運裝載率 業者觀望退倉5月前稍降3至5％

交通部長陳世凱9日表示，會持續密切觀察美國高關稅帶來的影響並對策因應。（記者蔡昀容攝）

2025/04/09 12:33

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國總統川普的關稅政策，可能衝擊旅遊業及飛機客貨運。觀光署署長周永暉強調，會高度關注並觀察因應，部長陳世凱表示，5月底前海運貨物裝載率稍有下降3至5％，但比例幅度不大，會持續密切觀察未來影響。

美國總統川普的關稅政策引起全球產業哀鴻遍野，股市綠油油。靜宜大學觀光系副教授黃正聰預估，旅遊業恐受衝擊，今年營運先盛後衰，甚至出現負成長。旅行商業同業公會全聯會理事長吳盈良指出，已有企業暫緩員工旅遊規劃。

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交通部部長陳世凱今（9日）率觀光署等單位赴立法院交通委員會專案報告。陳世凱表示，今年第一季（1至3月）來台客約213萬人次，較去年同期成長3％，來台市場穩定成長，目標年達1000萬人次國際來台客。

立委洪孟楷表示，美國關稅影響很多產業，經濟下滑、通膨、失業率等都會影響旅遊動能。立委何欣純表示，總統賴清德對此提出擴大對美採購以降低貿易逆差，航空公司購機能否納入？

陳世凱表示，美國關稅影響甚鉅，但實際影響多少，各國尚未有數字，台灣關稅將是多少也還沒確定，將影響到哪些層面尚待觀察；對觀光衝擊還看不出來，不過觀光對景氣特別敏感，以去年來說，匯率就影響旅遊意願，未來關稅若造成經濟下滑，觀光署已經把這個變數列為很重要的參考指標，會持續密切關注。觀光署長周永暉也強調，觀光署對此責無旁貸，會高度關注並觀察因應。

不過，陳世凱指出，關稅對於整體經濟必然有影響，包括客貨運。海運方面，有些廠商針對高關稅開始觀望並退倉，導致5月底前貨運裝載率稍有下降，但幅度不大，約3至5％，目前落在70至80％；未來影響無法預測，也可能影響很大，交通部會持續密切觀察。

至於航空公司購機計劃，陳世凱表示，國籍航空向波音買飛機，基本上就是增加對美採購，且數額龐大，對兩國之間的貿易平衡絕對有幫助；不過購機計畫通常需要1、2年時間規劃，不會短時間內突然決定新增，所以目前是按原定計畫進行。

陳世凱解釋，目前各航空公司購買新機，是陸陸續續付款交機，如明後年付款交機，當然就是增加台灣對美採購的額度。

交通部其他轄管領域會不會受高關稅影響？陳世凱表示，若整體景氣有變化的話，航運業也會受到一些影響，商務行為下降也可能會影響高鐵等商務導向的產業；交通部針對轄管各單位及領域會持續觀察並做準備。

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