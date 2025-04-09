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    6蔬果農藥抽驗不合格出爐！ 南市衛生局：正確清洗最關鍵

    南市衛生局近期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場等進行抽驗市售蔬果檢測農藥殘留情形。（圖由南市衛生局提供）

    南市衛生局近期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場等進行抽驗市售蔬果檢測農藥殘留情形。（圖由南市衛生局提供）

    2025/04/09 11:44

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市衛生局近期至南市市場、蔬果零售業者、超市、賣場等進行抽驗市售21件蔬果檢測農藥殘留情形，今天公布結果，其中15件符合規定，6件不合格。南市衛生局表示，針對不合格者，已責令下架停售，並依法進行查處或移請來源轄區衛生局依法辦理。

    南市衛生局表示，本次抽驗不合格品項包含常用調味蔬菜辣椒與九層塔，以及季節性蔬菜如皇宮菜、紅鳳菜、白花椰菜與菜豆。這些蔬果已列為年度重點加強抽驗項目。

    南市衛生局提醒業者，若蔬果農藥殘留超過限量標準，將違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，可處6萬元以上至2億元以下罰鍰。呼籲農民應正確施用農藥、遵循法規，確保農產品品質與安全。販售業者則應主動索取並保留完整交易憑證，並拍攝產品外箱的來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）備查，以利溯源。若業者無法交代產品來源，將依《食安法》第47條，處以3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

    衛生局長李翠鳳表示，民眾選購蔬果時應優先選擇當季蔬菜，或挑選具有「生產追溯 QR Code」、「產銷履歷」等可溯源標章的農產品，以保障食用安全。為降低農藥殘留風險，建議可採以下清洗及處理步驟，可有效減少農藥殘留攝入：（一）浸泡：先將蔬果泡水5～10分鐘，有助溶解表面殘留農藥。（二）沖洗：以流動清水徹底沖洗，將農藥帶離蔬果表面。（三）烹煮時開蓋：高溫加熱並打開鍋蓋，促進農藥隨水蒸氣揮發。消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢南市衛生局食藥科免費服務專線0800-285-000。

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