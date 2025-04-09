馬公警分局異址新建工程 舉行奠基動土典禮

馬公警分局新建廳舍，舉行奠基動土典禮。（記者劉禹慶攝）

2025/04/09 11:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局今（9日）舉行「馬公分局異址新建工程」動土典禮，由縣長陳光復擔任儀式主典者進行祝禱敬獻儀式，並在正副議長陳毓仁、藍凱元議員莊光大、蘇陳綉色、呂黃春金、立法委員楊曜助理段湘玲、馬公市長黃健忠、澎湖地方法院、澎湖地檢署、澎湖監獄、澎湖縣調查站等檢調機關首長、澎湖縣警察之友會理事長趙榮華及建築師張榮峰等各級民意代表及地方仕紳共同見證下，現場冠蓋雲集，祈禱工程圓滿、平安順利。

馬公警分局舊廳舍建於1986年，近年因時空環境大幅變化致治安及交通狀況日益複雜，除原有廳舍空間不敷使用外，廳舍老舊、耐震能力不足亦造成執勤員警與洽公民眾安全隱憂。警察局積極向中央爭取預算，並在馬公市北澳段另覓得新建基地，總經費3億8000萬元，其中包含前瞻經費補助1億3349萬1000元及縣款2億4650萬9000元。

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歷經「張榮峰建築師事務所」將近1年的規劃設計，在今年1月6日發包由「福誠營造工程有限公司」承攬，董事長為警友會理事長趙榮華，多次獲得工程金質獎，動土典禮圓滿舉行。新建的馬公分局為4層樓建物，總樓地板面積1773坪，預定於2027年5月完工落成。

新馬公警分局廳舍，兼具澎湖在地風格及現代化綠建築、智慧建築的新廳舍，勢將成為守護澎湖縣治安、交通並提供優質服務的新地標。未來文澳派出所移往新分局，舊址改為馬公交通分隊。

新建工程金鏟子廣受外界歡迎，貴賓們簽名留念。（記者劉禹慶攝）

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