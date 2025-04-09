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    09:53蘇澳5.8地震 基隆28樓住戶：超晃的

    今天上午9時53分東北角宜蘭縣蘇澳鎮發生芮氏規模5.8地震。（基隆市消防局提供）

    今天上午9時53分東北角宜蘭縣蘇澳鎮發生芮氏規模5.8地震。（基隆市消防局提供）

    2025/04/09 12:01

    〔記者盧賢秀／新北報導〕今天上午9時53分東北角宜蘭縣蘇澳鎮發生芮氏規模5.8地震，基隆市只有2級，有不少人感受到搖晃，有名住在28樓的住戶在臉書貼文說，上下震動之後左右晃，超搖晃的，基隆市多所學校學生疏散到操場，基隆市目前尚未傳出災情。

    有1名基隆民眾在基隆人小大事社群說，他住在28樓，感到上下震2、3下然後左右晃，超搖的。還有人說，他坐在椅子突然上下震動，然後才搖起來。

    有民眾到基隆市政府洽公，感覺地震時，有人往門口跑，高喊「有地震」，一會就沒再搖晃，又回到市府繼續洽公櫃台表示「沒事了」。

    部分學校感受到地震搖晃，老師立即帶領學生疏散到操場空曠地區，包括碇內國中、隆聖國小和堵南國小等7校，學生依序坐在操場上，還有幼兒園學生，戴著地震防災頭套，跟著老師小心疏散到戶外，也有學生立即躲在桌子底下，幸好不一會兒就沒有再搖晃了。

    基隆市有多所學校將學生疏散到操場或戶外空曠地區，幼兒園的學生也戴著地震防災頭套疏散。（基隆市教育局提供）

    基隆市有多所學校將學生疏散到操場或戶外空曠地區，幼兒園的學生也戴著地震防災頭套疏散。（基隆市教育局提供）

    基隆市有多所學校將學生疏散到操場或戶外空曠地區，幼兒園的學生也戴著地震防災頭套疏散。（基隆市教育局提供）

    基隆市有多所學校將學生疏散到操場或戶外空曠地區，幼兒園的學生也戴著地震防災頭套疏散。（基隆市教育局提供）

    基隆市有多所學校將學生疏散到操場或戶外空曠地區，幼兒園的學生也戴著地震防災頭套疏散。（基隆市教育局提供）

    基隆市有多所學校將學生疏散到操場或戶外空曠地區，幼兒園的學生也戴著地震防災頭套疏散。（基隆市教育局提供）

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