台南藏金閣推小家電維修 每月15日開放報名

南市環保局藏金閣1館今年特推出「以修代換」服務，固定每月15日開放報名。（圖由南市環保局提供）

2025/04/09 11:35

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣1館固定於每月第4週星期六上午舉辦傢俱、腳踏車拍賣活動，為促進惜物、愛物珍惜資源理念，今年特推出「以修代換」服務，固定每月15日開放報名。南市環保局表示，民眾家中如有外觀良好但壞掉捨不得丟的小電器，歡迎一起來與專業志工「以修代換、重修舊好」。

南市環保局表示，環保局與台南維修咖啡館合作推出的小電器維修服務，現場由熱心又有經驗的志工幫助維修小家電，如吹風機、電扇、電熱毯、捕蚊燈等，如果民眾對修東西有興趣，也可以邊看邊學，甚至一起動手參與，變身小小修理達人。

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環保局長許仁澤表示，藏金閣拍賣日以修代換活動目前已辦理2場，市民反應相當踴躍，2場次共維修39件電器。感謝台南維修咖啡館專業志工們的熱情參與，也希望更多市民能一同加入，從修理中體會「珍惜比汰換更有價值」的精神。藏金閣拍賣日以修代換活動將於今年每月拍賣日上午舉辦，並於每月15日上午8時於藏金閣粉專開放報名，每場次開放10人報名，歡迎民眾預約。

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