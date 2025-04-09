守護「汪汪國家隊！」 立委爭取執勤犬醫療保險

4月11日「國際寵物日」前夕，民進黨立委吳沛憶、吳思瑤、李坤城、郭昱晴、張雅琳、陳培瑜、賴惠員共同舉行「守護汪汪國家隊！爭取執勤犬醫療保險」記者會，呼籲農業部、金管會應攜手研議規劃適合執勤犬的動物保險。（圖由吳沛憶國會辦公室提供）

2025/04/09 12:02

〔記者謝君臨／台北報導〕4月11日「國際寵物日」前夕，民進黨立委吳沛憶、吳思瑤、李坤城、郭昱晴、張雅琳、陳培瑜、賴惠員共同舉行「守護汪汪國家隊！爭取執勤犬醫療保險」記者會，指執勤犬默默為國家付出，從事風險較高的工作，卻不像寵物可以保險，呼籲農業部、金管會應攜手研議規劃適合執勤犬的動物保險。

吳沛憶說，執勤犬在各行政機關協助偵爆、搜救、緝毒、檢疫及巡邏等風險較高的工作，也較容易受傷。像是2018花蓮大地震，搜救犬「鐵雄」右腳受傷仍堅守崗位，令人心疼。「執勤犬守護國家，我們也要守護執勤犬。」盼各單位預算要到位，確保執勤犬的訓練與照護品質，讓「汪汪國家隊」能夠健康守護國家。

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吳思瑤表示，政府於2022年成立農委會寵物管理科，翌年農業部升格時成立動物保護司，後續將持續推動執勤犬納保，敦促金管會與保險公司合作，設計出專屬執勤犬的保單，同時她也要求農業部修訂「政府部門執勤犬照護管理規則」，將執勤犬強制保險納入規則，讓這些「護國神犬」獲得實質保障。

李坤城指出，農業部統計當前值勤犬總數約252隻，目前雖已規定工時及值勤年限保障其權益，但他們卻被排除在保險範圍之外。他強調，當前並無適用於政府值勤犬隻的保單，呼籲金管會保險局與農業部加強橫向溝通與連結，盡快為工作犬們研議相關醫療保單，辛苦工作的犬隻們迫切需要醫療保障作為後盾。

郭昱晴說，執勤犬中無論是搜救犬、緝毒犬或軍警犬，都長年投入高風險任務，從育種、訓練到上線需歷時多年，成本高昂，合格率卻不到3成。然而，現行保險制度卻將牠們排除在外，值勤犬傷病及退役照護等費用，皆由訓練人員或機關自行吸收。政府應正視這項空白，建立適用於值勤犬的專屬保險與照護制度。

張雅琳表示，以每隻執勤犬1年6千元頂級市售寵物保險估算，假設有300隻執勤犬，保費僅需180萬元，對政府來說負擔不重，卻能保障犬隻健康、減輕基層壓力。呼籲政府儘速建立保險機制，共同守護這些「犬」英雄。

陳培瑜指出，非常贊同執勤犬納保的方向。除保險以外，執勤犬相關的管理配套措施，也應一併補足。各部會均應將健康檢查、隨隊獸醫、治療、藥品、退役照顧等面向納入預算編列的考量中，完善執勤犬的權益。

賴惠員說，作為立院唯一具有獸醫背景的立委，對執勤犬納保表達支持。她身為財政委員會召委，未來會串聯金管會等保險單位，建立專屬的醫療保障機制，確保這群「無聲英雄」在服勤期間與退役後都能獲得妥善照護。

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