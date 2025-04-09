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    今晚變天！鋒面通過恐有短延時強降雨 週末東北季風增強

    今明天氣趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    今明天氣趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/04/09 11:26

    〔記者林志怡／台北報導〕連續3天好天氣後，今日下午將受到鋒面影響，各地變天轉雨。中央氣象署指出，今日深夜至明日白天將有一波鋒面通過台灣，中部以北地區需注意強降雨，週五短暫空擋後，週六將再有一波鋒面，為全台帶來明顯雨勢，週日則受到東北季風增強影響，氣溫下滑4至8度不等，直到下週一才會明顯回暖。

    中央氣象署技正林秉煜說明，今日各地天氣穩定，白天氣溫普遍可達26度以上，中部以北地區、近山區或河谷地區氣溫可達30度左右，上午各地多雲到晴，僅花東地區近海可能有零星降雨，但下半天起受到鋒面接近影響，天氣逐漸轉為不穩定。

    林秉煜指出，今日深夜至明日白天將有一波鋒面影響台灣，馬祖、中部以北地區需慎防短延時強降雨及劇烈大雷雨、強陣風等，明日白天雨區將往山區縮小，但各地持續有雨，直到晚間逐漸緩和，但中部以北地區受降雨影響，白天氣溫下滑2至4度左右，其他地區沒有太明顯的變化。

    此外，林秉煜說，週五將是本週兩波鋒面之間的空擋時期，各地降雨較少，僅花東地區、山區、桃園以北等有零星降雨，氣溫也將稍有回升，各地感受篇溫暖。

    林秉煜表示，週六則將有另一波鋒面通過並影響台灣，且降雨面積比前一波鋒面更廣，各地需注意短延時強降雨及局部大雷雨，而各地雨勢預計於週日緩和，並受到鋒面後風的乾空氣及東北季風影響，氣溫下滑4至8度不等，待東北季風於下週一減弱，氣溫將迅速回暖，但各地日夜溫差大，早晚偏涼。

    未來天氣趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來天氣趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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