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    首頁　>　生活

    新北環保局推出「小小清潔隊員」活動 11日起報名

    「小小清潔隊員」11日上午10點開放線上報名，活動專為4至12歲孩童設計。（新北市環保局提供）

    「小小清潔隊員」11日上午10點開放線上報名，活動專為4至12歲孩童設計。（新北市環保局提供）

    2025/04/09 11:15

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為提升兒童環保意識，並讓小朋友們從小認識垃圾分類與資源回收的重要性，攜手「2025YOYO嘉年華」，將於19日在新北大都會公園「綠色奇蹟島」攤位舉辦「小小清潔隊員」活動，專為4至12歲孩童設計，讓小朋友們化身「環保超人」體驗垃圾收運與資源回收過程，寓教於樂。

    「小小清潔隊員」活動共分4個梯次，每梯次限額20人，共80個名額，將自4月11日上午10點起開放線上報名，每位孩童限參加1場次，依報名先後順序錄取，額滿為止（報名網址：https://reurl.cc/3K3MAX）。

    環保局表示，垃圾車的音樂鈴聲總能吸引孩子們的目光，不少小朋友對清潔隊員的工作充滿好奇，為讓孩子親身了解垃圾清運流程與回收分類知識，過去曾針對4至6歲幼兒辦理「小小清潔隊員」體驗活動，廣受歡迎，今年結合人氣「YOYO嘉年華」，擴大活動年齡層為4至12歲，讓更多小朋友有機會參與，從小建立愛護環境、守護地球觀念。

    除了採報名制的「小小清潔隊員」活動外，現場還有多項免費的親子互動遊戲，包括「天才小釣手」、「環保扭一扭」、「尋找資收小怪獸」等，無需報名即可參加，讓孩子在玩樂中輕鬆學習環保，收穫滿滿，更多活動詳情，請至新北市環保局官網（https://reurl.cc/3K3MAX）或「新北i環保」臉書粉絲專頁查詢。

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