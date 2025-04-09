台南4月最大場職涯派對4/12南大見 上千職缺等你配對

台南就業中心過往徵才活動情形。（圖由台南就業中心提供）

2025/04/09 11:22

〔記者王俊忠／台南報導〕隨著畢業季逼近，青年求職熱潮正在升溫！為協助應屆畢業生順利銜接職涯、打造穩健就業起點，勞動部雲嘉南分署台南就業中心與台南大學攜手合作，將於4月12日（週六）上午10時至下午1時，在南大中山體育館盛大舉辦「Youth Winner～2025台南地區聯合徵才」，有23家優質企業提供逾千個工作機會。

23家企業提供職缺涵蓋製造、服務、餐飲、零售、教育等產業，工作性質多元，機會豐富。其中職涯規劃師職缺最高月薪上看65K、廠務工程師月薪上看55K、餐飲業儲備幹部月薪上看48K。誠摯邀請求職青年、找工作朋友踴躍參與，把握與理想職涯接軌的好機會。

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台南就業中心表示，活動主軸聚焦「精準對接、就業加值」，透過企業現場面談、職涯加值專區、互動體驗設施等多元方式，為青年打造一站式職涯啟航平台。現場設有「神奇職涯柑仔店」、「青年職涯體驗站」、「AI智慧面試官」、「青年職訓補給站」、「創客體驗基地」等特色攤位，涵蓋從職涯探索、職場體驗至面試模擬，協助青年加值自我、強化就業即戰力。

另活動亦貼心規劃「友善工讀職缺」，歡迎來台就學僑生、港澳生及外國學生參與，透過合法打工機會，累積寶貴職場經驗，加速融入台灣社會。

當天參與企業包括台灣客服科技、奇美食品、堤維西交通工業、聯成電腦、美喆國際、泰吉軒、雷音電子、聲寶、儒億科技、三商家購（美廉社）、家樂福、全家便利商店、安心食品（摩斯漢堡）、全聯、築間餐飲、大潤發、漢來美食、宜得利家居、黑橋牌、大成長城、激力、富強鑫精密工業等企業，提供多元職缺，等你現場探索。

台南就業中心主任洪儷瑋提醒畢業生可提前盤點自身專長與能力，根據不同職缺量身打造履歷與自傳，並透過模擬面試、自我介紹練習提升面談應對力。同時善用政府青年就業資源，如職前訓練、津貼補助等就業促進計畫，為求職之路加分。

更多活動詳情可撥打洽詢專線06-2371218，或上網至「台灣就業通網站－徵才專區」查詢職缺資訊，亦可掃描QR Code快速掌握企業招募職缺，一起成為職涯的「Youth Winner」！

掃瞄QR Code可快速掌握企業招募職缺，一起成為職涯的「Youth Winner」。（圖由台南就業中心提供）

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