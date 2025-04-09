恆春半島玉荷包荔枝受損 立委徐富癸籲速申請補助

恆春半島玉荷包荔枝受損 立委徐富癸團隊籲速申請補助 。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/09 11:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕受到極端氣候影響，恆春半島玉荷包荔枝今年遭遇嚴重災害，溫差劇烈導致新枝發育不良、花期受損，出現「酥花」現象，農民收成大受影響。

立法委員徐富癸團隊近日前往恆春四溝里會勘，與屏東縣政府農業處、農糧署、高雄區農改場及恆春鎮農會等單位共同了解災情，農業部也核定農損救助，提醒農民儘速使用「農業天然災害現地照相App」拍攝受災情況，保留證據以利申請補助。

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今年氣候變化劇烈，溫差影響下，玉荷包荔枝普遍出現酥花現象，農民收成受到嚴重衝擊，這類延遲性災害對農民生計影響甚鉅。徐富癸團隊與前鎮代李建華、縣議員潘芳泉等人前往現場勘查，隨即致電農業部長及農業署長，要求從寬從速核定農損救助，盼能減輕農民損失。

徐富癸強調，團隊將盡快爭取更多資源支持在地農業。

根據農糧署發布的補助公文，針對恆春半島玉荷包荔枝受損情況，補助條件包括：一、受損農地需經農業試驗所或農改場鑑定，確認屬極端氣候災害影響，且損害程度達10萬元；二、受損作物需列入列報災害；三、補助金額以作物直接損害20%以上為基準，後續20%不予補助；四、需符合農產品災害保險或農林漁牧業損失救助等條件。公文也提醒農民，需於今年4月9日至4月22日止，使用「農業天然災害現地照相App」拍攝受災情況，作為後續申請補助的證據。

同樣關心恆春農民的立委蘇清泉也於昨日前往災區，與農民交流時表示，玉荷包荔枝是恆春半島的重要經濟作物，農民辛苦耕耘卻因天災蒙受損失，令人不捨。他承諾將與徐富癸及地方單位攜手合作，爭取更多中央資源挹注，並呼籲農民把握時間申請補助，共同度過難關。

恆春鎮農會表示，玉荷包荔枝是當地重要農產品，但今年受氣候影響，部分農民損失慘重，盼中央與地方能加速補助流程，讓農民儘早獲得實質幫助。農糧署則提醒，受災農民務必於4月22日前完成災損登記，並妥善保存證據，以免影響後續權益。

當地農民張先生表示，希望補助能盡快到位，幫助他們度過這波難關。隨著氣候變遷挑戰加劇，農民的生計保障成為各界關注焦點，後續補助措施的落實，將是農民最殷切的期待。

恆春半島玉荷包荔枝受損，農民看著果樹難受 。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島玉荷包荔枝受損 立委徐富癸團隊籲速申請補助 。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島玉荷包荔枝受損 立委徐富癸團隊籲速申請補助 。（記者蔡宗憲攝）

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