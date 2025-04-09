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    川普對等關稅戰延燒 藥廠：攘外必需先安內

    美國總統川普宣布啟動對等關稅政策，全球股市應聲暴跌，川普甚至放話，下一波關稅大刀可能直接揮向藥品市場，讓台灣製藥業者也繃緊神經。（圖擷取自freepik）

    美國總統川普宣布啟動對等關稅政策，全球股市應聲暴跌，川普甚至放話，下一波關稅大刀可能直接揮向藥品市場，讓台灣製藥業者也繃緊神經。（圖擷取自freepik）

    2025/04/09 11:09

    〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普宣布啟動對等關稅政策，全球股市應聲暴跌，川普甚至放話，下一波關稅大刀可能直接揮向藥品市場，讓台灣製藥業者也繃緊神經，台灣製藥工業同業公會理事長黃榮男直言，目前仍有待各國談判結果，藥品是國防工業的一環，「攘外必須安內」穩定國內藥品供應鏈是首要之務。

    台灣製藥工業同業公會理事長黃榮男表示，藥品屬於國防工業的一環，「攘外必須安內」，穩定國內藥品供應鏈，才是眼下最重要的事。他強調，公會正密切關心國內製藥業者情況，目前尚未啟動任何因應措施，但會持續緊盯情勢。

    黃榮男提醒，全球藥品原料高度仰賴進口，一旦關稅戰引爆原料短缺，國內藥廠被迫更換來源，現有機制是否有足夠的彈性？政府必須及早準備，才能防止供應鏈斷裂。

    除了原料危機，健保藥價制度同樣是一大挑戰。黃榮男指出，台灣藥價由政府統一定價，市售價不能高於健保價，導致成本上漲卻無法即時反映。「雖然每年有藥價調整，但若整體通膨推高了成本，政府該怎麼調整，才能讓廠商穩定生產、不至於大規模缺藥？」

    面對這場愈演愈烈的貿易戰，黃榮男強調，藥品是人命關天的事情，外銷當然重要，但更不能忽略「國造國用」的重要性。他呼籲，政府應趁機鼓勵國產學名藥的使用，在兼顧品質與價格下，支持本土藥廠，穩定供應鏈，才能真正守護國人健康。

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