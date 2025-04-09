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    族人陳情獵槍改裝受限 伍麗華批警政署踐踏原民尊嚴

    射權會理事長陳同心拿取可中折的原民甲式獵槍。（記者吳仁捷攝）

    射權會理事長陳同心拿取可中折的原民甲式獵槍。（記者吳仁捷攝）

    2025/04/09 12:12

    〔記者吳仁捷／新北報導〕立法委員伍麗華辦公室接獲中華民國射擊權益促進會陳情，爭取合法原住民乙式自製獵槍採用「摺疊托」及「伸縮托」設計，未料遭遇警政署以「隱匿性高，恐成為犯罪工具」堅持反對；伍麗華表示，警方立場等同將原住民族視為潛在罪犯，罔顧長期攜帶獵槍安全及原民尊嚴，要求警政署限期研議改善。

    中華民國射擊權益促進會由新北市警友陳同心擔任理事長，設立宗旨包含以原住民團體為主，協助原住民發展安全射擊跟教育訓練，但射權會近來接獲泰雅台中南勢部落、花蓮小台東部落、阿里山鄒族、台東卑南大巴69部落、花蓮山海族群、屏東排灣泰武鄉萬安部落等六個部落，大批族人陳情，爭取於合法的原住民乙式獵槍中，採取「摺疊托」及「伸縮托」設計，便利山林間移動攜帶、打獵。

    伍麗華辦公室今邀集原民立委高金素梅、鄭添財等辦公室，連同內政部、國防部、原民會及警政署、警大代表與會，協調原住民乙式獵槍槍托設計事宜，針對「折疊托」與「伸縮托」能否使用合法狩獵槍枝，警政署、警大代表持反對，理由為這些設計「隱匿性高、可能成為犯罪工具」。

    伍麗華表示，警政署、警大反對完全從治安風險的角度出發，伍麗華嚴正指出，警方、警大學者的立場，等同再把原住民族視為潛在罪犯；伍麗華表示，原民獵人不是歹徒，族人們需要更安全、更符合地形環境的獵具，而不是過時的標籤與恐懼。

    伍麗華助理在會中表達立場，支持「折疊托與伸縮托」的使用，完全基於「獵人實際操作安全性」的考量，由於山林地形複雜，獵人需長距離攜槍行走、翻山越嶺，方便攜行與穩定射擊，也確保避免誤擊、走火釀成人身安全。

    伍麗華強調，原住民乙式獵槍都經過合法申請、登記、審查，若合法槍支改裝都被貼上「犯罪可能」的標籤，完全罔顧原住民文化權與生活需求，呼籲警政署正視「狩獵」為原住民族憲法保障的文化權，不是警方打擊犯罪祭品，也要求警政署限期提出改善方案。

    射權會理事長陳同心拿取可中折的原民甲式獵槍。（記者吳仁捷攝）

    射權會理事長陳同心拿取可中折的原民甲式獵槍。（記者吳仁捷攝）

    圖為玩具槍摺疊槍托示意照。（記者吳仁捷攝）

    圖為玩具槍摺疊槍托示意照。（記者吳仁捷攝）

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